Batman '89 - jest zapowiedź! Cudowny świat Tima Burtona znów żyje, kult Jokera trwa

DC

DC zaprezentowało oficjalną zapowiedź pierwszego zeszytu nadchodzącej serii komiksowej Batman '89 ze scenariuszem Sama Hamma i rysunkami Joego Quinonesa. Przypomnijmy, że akcja tej 6-częściowej opowieści zostanie osadzona w uniwersum stworzonym przez Tima Burtona w jego słynnych filmach o Mrocznym Rycerzu.

Z komunikatu prasowego wydawnictwa wynika, że na ulicach Gotham City zaroi się od ludzi przebranych za Batmana i Jokera - wygląda na to, że kult Księcia Zbrodni trwa nawet po jego śmierci. Z problemem coraz większych podziałów w mieście będzie musiał zmierzyć się prokurator okręgowy Harvey Dent, który za przyczynę problemu uzna działania Mrocznego Rycerza. Co więcej, do walki z herosem zechce on wykorzystać... Bruce'a Wayne'a.

Mamy już okazję zobaczyć całą serię grafik promocyjnych, w tym alternatywne okładki, które będą do nabycia wyłącznie w niektórych sklepach komiksowych ulokowanych na terenie USA i Kanady. Materiały pokazują m.in. Batmana w interpretacji Michaela Keatona, Catwoman (Michelle Pfeiffer), Harveya Denta (Billy Dee Williams), jak również oferują lepsze spojrzenie na debiutujących w uniwersum Robina i Harveya Bullocka. Zobaczcie sami:

Batman '89 #1 - plansze

Drukowana wersja zeszytu Batman '89 #1 ukaże się na amerykańskim rynku 10 sierpnia. Co ciekawe, pierwsze 6 rozdziałów całej opowieści najpierw zadebiutuje w wersji cyfrowej - stanie się to 27 lipca.