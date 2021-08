Dark Knights of Steel - średniowieczny Batman. Justice League jak Gra o Tron!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Dark Knights of Steel to nadchodząca limitowana seria komiksów, do której scenariusz stworzy Tom Taylor, a stroną graficzną zajmie się Yasmine Putri. Zbierze ona najbardziej rozpoznawalnych bohaterów ze świata DC i umieści ich w świecie fantasy pełnym mieczy i czarów. Batman nie będzie już tylko metaforycznym rycerzem, ale prawdziwym. Komiks pokaże średniowieczną opowieść, w której superbohaterski świat spotka się z klimatem rodem z Gry o Tron. Zobaczymy w niej na pewno Batmana, Supermana, Wonder Woman, Harley Quinn i Black Lightninga.

Debiutancki numer serii zawiera warianty okładek autorstwa Joshuy Middletona i Wayne'a Reynoldsa.

Tom Taylor twierdzi, że dzięki Dark Knights of Steel miał szansę połączyć swoje dwa ukochane światy, superbohaterów DC i epickie fantasy. Dorastał czytając na przemian Władcę Pierścieni i Supermana. Terry'ego Pratchetta obok Gartha Ennisa. Łącząc siły z niesamowitą Yasmine Putri ma szansę stworzyć coś niezwykłego. Opowieść o wojnie i miłości, rozpaczy i nadziei, zdradzie i nieprawdopodobnych sojuszach. Da też nowe originy takim postaciom jak Batman, Superman czy Harley Quinn.

Zobaczenie Batmana, który zmienia swój kostium i batmobile w miecz i konia, może okazać się sporą frajdą dla fanów i powiewem świeżości. Taylor i Putri dostali szansę stworzenia czegoś nowego na dużą skalę, co nie zdarza się zbyt często. Jesteście podekscytowani na uniwersum DC w świecie fantasy? Podoba wam się zapowiedź Dark Knights of Steel?