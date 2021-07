Darkseid z najpotężniejszą armią w historii? Przedziwne zachowanie 2 mocarzy DC

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Infinite Frontier #2. Przypomnijmy, że w tym cyklu DC chce uporządkować wszystkie kwestie z odradzającym się po wydarzeniu Dark Nights: Death Metal multiwersum. Wiele wskazuje na to, że główny antagonista cyklu, Darkseid, gromadzi wokół siebie najpotężniejszą armię w historii.

W nowym komiksie w niewyjaśnionych póki co okolicznościach powrócił mocarny Kapitan Atom, który w Death Metal zmarł w trakcie ogromnej eksplozji, do jakiej doszło na zachodnim wybrzeżu USA. Jak się jednak okazało, nie była to podstawowa wersja herosa z Ziemi-0; w ramach szokującego twistu fabularnego Kapitan Atom rozerwał swoją powłokę, uwalniając potężną falę energii. Doszło do tego tuż po wypowiedzeniu zagadkowego "Darkseid is", co może sugerować, że tajemnicza postać pracowała na usługach ikonicznego złoczyńcy.

Na tym jednak nie koniec. W tym samym zeszycie dysponujący obecnie niebywale potężnym pierścieniem Czarnej Latarni Roy Harper próbował zapytać artefakt, gdzie przebywa jego córka. Sęk w tym, że zamiast odpowiedzi bohater również usłyszał "Darkseid is", po czym przemienił się w przerażającego potwora. Na jego klatce piersiowej widzimy charakterystyczny dla Darkseida symbol omegi.

Infinite Frontier #2 - plansze

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że dla Darkseida pracują obecnie Psycho-Pirate i zmuszony do tego Flash. Antagonista najprawdopodobniej zbiera rozrzuconych po całym multiwersum herosów i złoczyńców, aby raz na zawsze je podbić.

Z Infinite Frontier #2 wynika także, że odradzająca się drużyna Justice Society of America musi mierzyć się z zaginięciem swoich dawnych członków. Wśród nich są Atom Smasher, Damage, Doktor Mid-Nite II, Hourman II, Jade, Power Girl i Wildcat II.