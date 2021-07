Marvel - oto obrzydliwa zbroja Iron Mana jak z body horroru. Stark przeczyta Darkhold

Valerio Giangiordano/Marvel

Marvel jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa ogłosił powstanie wydarzenia Darkhold, który samym tytułem nawiązuje do słynnej księgi pradawnych zaklęć i źródła ogromnej siły - widzieliśmy ją choćby w scenie po napisach w serialu WandaVision. Dom Pomysłów po kilkunastu miesiącach ostatecznie powrócił do projektu; jedną z jego odsłon stanie się zeszyt Darkhold: Iron Man #1.

Do sieci właśnie trafiła głośno już komentowana okładka tego komiksu. Wynika z niej, że życie Iron Mana po przeczytaniu mistycznej księgi ulegnie zupełnej zmianie - zbroja herosa zespoli się z ciałem Tony'ego Starka, co doprowadzi do powstania obrzydliwego na poziomie wizualnym kostiumu, kojarzącego się z konwencją body horroru. Z połączenia stroju i organizmu herosa przebijają guzy i inne deformacje.

Wizerunek Iron Mana zobaczycie w galerii, do której dołączyliśmy też nie lada gratkę dla wszystkich fanów Marvela. Począwszy od października w USA będą ukazywać się okładki alternatywne do komiksów Domu Pomysłów, które zawierają sylwetki herosów ze słynnych kart kolekcjonerskich z serii Marvel Masterpieces, wydawanych pierwotnie w latach 1992-2008. Ich autorem jest legenda branży, Joe Jusko.

Darkhold: Iron Man #1 - okładka