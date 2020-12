Batman: Arkham Knight z nową darmową zawartością

Każdy posiadacz gry Batman: Arkham Knight może teraz bez żadnych przeszkód pobrać dwie nowe skórki dla głównego bohatera. Mrocznego Rycerza możemy teraz ubrać m.in. w szaty Zur En Arrha, czyli postaci jaka zadebiutowała na komiksowych kartach w 1958 roku w opowiadaniu Batman - Superman of Planet-X!.

Drugą skórkę postaci możemy lepiej kojarzyć, bo inspirowana jest animowanym filmem Batman: Rycerz Gotham.

Co ciekawe Rocksteady czekało aż 5 lat, by te skiny oddać w ręce graczy. Wcześniej ze skórek mogli skorzystać wszyscy ci, którzy zalogowali się na swoim koncie Warner Brothers WBPlay.

You asked, and we couldn’t help but answer with a little gift just in time for the holiday season. From today, all Batman: Arkham Knight players can access the Zur En Arrh and Anime Batman skins via a free update. pic.twitter.com/6zdKt2ouWC

— Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) December 3, 2020