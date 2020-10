Batman. Azyl Arkham - niepewny los kontynuacji. Philip K. Dick jako inspiracja

Batman. Azyl Arkham to bez dwóch zdań prawdziwa legenda komiksowego świata. Scenarzysta Grant Morrison i rysownik Dave McKean w 1989 roku stworzyli historię, która po dziś dzień ma ogromne znaczenie dla mitologii Mrocznego Rycerza. Sięgając po rozmaite nawiązania antropologiczne, psychoanalityczne i literackie autorzy przeformułowali myślenie czytelników o postaci Zamaskowanego Krzyżowca, nadając mu jedyną w swoim rodzaju psychologiczną głębię, która po ponad 30 latach od premiery albumu w dalszym ciągu staje się inspiracją dla wielu innych twórców.

W 2017 roku Morrison zdradził, że pracuje nad kontynuacją tej historii razem ze swoim współpracownikiem z serii Batman, Chrisem Burnhamem. Niestety, na debiut sequela będziemy musieli jeszcze poczekać. Legendarny artysta wyjawił bowiem, że w chwili obecnej koncentruje się on na innych projektach:

Napisałem 26 stron i musiałem to odłożyć na później, ponieważ praca przy telewizyjnych produkcjach pochłaniała zbyt dużo czasu. Nigdy nie mówię jednak "nigdy" - myślę, że te 26 stron jest naprawdę dobre. Podobała mi się też współpraca z Chrisem Burnhamem przy jednej z krótkich historii (która weszła w skład Detective Comics #1027 - przyp. aut.). Znów poczułem ten klimat, bo to on miał także narysować drugi Azyl Arkham. Miałem historię, która bardzo, bardzo, bardzo różni się od oryginału. To było raczej coś w stylu. To wciąż tam jest. To wciąż jedna z tych rzeczy, które mogą się wydarzyć.