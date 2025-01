Zapomniana adaptacja gry jednak powstanie? Sony idzie za ciosem po sukcesie The Last of Us

fot. Team Ico

Shadow of the Colossus to ikoniczna gra, która zadebiutowała jeszcze na konsoli PlayStation 2. Po ponad dekadzie odświeżona wersja ukazała się na PlayStation 4. Przed wieloma laty, bo w 2009 ogłoszono, że powstanie filmowa adaptacja na podstawie tej gry. Od tamtego czasu nie pojawiły się żadne aktualizacje w tej sprawie. Wygląda jednak na to, że ostatni renesans adaptacji gier wideo i sukcesy Sony na tym polu (The Last of Us od HBO) skłoniły ważne osoby do powrotu do prac.

O aktualizacji powiadomił Andy Muschietti, którego zdaniem scenariusz jest już gotowy. Podał też powód, przez który trzeba było tak długo poczekać na nowe wieści o projekcie.

Nie jestem zapalonym graczem, ale Shadow of the Colossus to dla mnie majstersztyk i grałem w niego kilka razy. Film był na etapie projektowania przez dziesięć lat i teraz otwiera się furtka do zrobienia go. Kocham ten film. Ma już scenariusz, który bardzo mi się podoba, ale istnieją czynniki, które nie mają związku z hobby czy chęcią stworzenia filmu, jak na przykład to, czy dana własność intelektualna jest wystarczająco popularna.

