Batman - nowe zdjęcia z planu filmu ukazują prawdopodobny wygląd Batjaskini z zewnątrz

DC

Trwają prace na planie widowiska Batman. Portal Daily Mail zamieścił w sieci zdjęcia, które ukazują wejście do kryjówki Mrocznego Rycerza. To ogromna budowla z wielką dziurą z boku, gdzie może zmieścić się ekipa, aby nakręcić wnętrze z różnych ujęć. Ponadto na planie zauważono również inne budowle szykowane na potrzeby produkcji. Są to budynki, z których część wygląda na spalone oraz wejście do Gotham Harbor Iceberg Fishing Co., co kojarzy się z bazą operacyjną Pingwina. Poniżej link do zdjęć.

Szczegóły fabuły projektu są trzymane w tajemnicy. Z produkcji mamy dowiedzieć się dlaczego Batman jest nazywany największym detektywem świata. Mroczny Rycerz w filmie zmierzy się z Człowiekiem-Zagadką.

https://twitter.com/DailyMailCeleb/status/1331218529991987205

W obsadzie Batmana znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

Batman - premiera filmu 4 marca 2022 roku.