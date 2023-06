Batman Arkham Trilogy trafi na Nintendo Switch - i to nie jako gry "w chmurze"

fot. WBIE

Na czerwcowym Nintendo Direct nie zabrakło pewnych niespodzianek. Jedną z nich było ujawnienie Batman Arkham Trilogy na Nintendo Switch. Będzie to zestaw, w którego skład wejdą trzy gry: Arkham Asylum, Arkham City oraz Arkham Knight wraz ze wszystkimi wydanymi do nich dodatkami i aktualizacjami. Co ciekawe jednak, produkcje te nie będą działały w chmurze i nie będą wymagały stałego połączenia z siecią.

Batman Arkham Trilogy - zwiastun (Nintendo Switch)

Pozostaje trzymać kciuki, że w ręce graczy trafią solidne porty, które nie rozczarują pod względem jakości wyświetlanego obrazu i płynności rozgrywki - przekonamy się o tym jesienią tego roku. Na szczęście za Switchową wersję odpowiada doświadczony zespół Turn Me Up Games, który ma na koncie przeniesienie na tę platformę takich tytułów, jak Tony Hawk's Pro Skater 1+2, It Takes Two czy Borderlands: Legendary Collection.