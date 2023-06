Tego się nie spodziewaliście: Michał Milowicz został kapitanem w World of Warships

fot. wargaming.net

Firma Wargaming poinformowała o nowej aktualizacji World of Warships, a wprowadzona w niej zawartość powinna w szczególności zainteresować graczy z Polski. Wprowadza ona bowiem do gry między innymi... Michała Milowicza. Polski aktor nie tylko udzielił swojego wizerunku jednemu z kapitanów, ale też nagrał ponad 200 komend głosowych. Nowi gracze mogą zdobyć go, wpisując kod zaproszeniowy "MILOWICZ", a aktualni otrzymają go za wykonanie specjalnej misji.

Współpraca z World of Warships to dla mnie ciekawe doświadczenie, wyzwanie, a zarazem zachęta, aby spróbować swoich sił w nowym projekcie. historia, a szczególnie tematyka wojenna zawsze mnie interesowała, a najbardziej fascynujące były bitwy morskie- tłumaczy Milowicz.

Aktor opowiedział też, jak wyglądała praca nad nagrywaniem kwestii do gry.

Nagranie setek komend o zróżnicowanym napięciu energetycznym oraz zmiennej akcentacji jest czasochłonne, wymaga doświadczenia aktorskiego, pełnego skupienia i zaangażowania. Kiedy nagrywałem komendy, próbowałem sobie wyobrazić daną sytuację i rzetelnie oddać emocje jej towarzyszące. Bardzo jestem ciekaw jaki będzie odbiór graczy i mam nadzieję, że spełnię oczekiwania we mnie pokładane - dodaje.

Co więcej, już 28 czerwca na oficjalnym kanale World of Warships na Twitchu odbędzie się stream z udziałem Michała Milowicza, w którym będzie można nie tylko zobaczyć nowego kapitana w akcji, ale też wygrać koszulki. Transmisja rozpocznie się o godzinie 18:00.

Na tym jednak nie koniec atrakcji dla polskich graczy. Aktualizacja 12.5 dodaje także historyczny okręt ORP Grom, który wszedł do służby w 1937 roku i był w tamtych czasach jednym z najsłynniejszych niszczycieli. Gracze będą mogli obejrzeć jego model 3D i dowiedzieć się więcej na jego temat, a także poprowadzić go w walce. Druga z nowych jednostek to Gdańsk, który inspirowany jest projektami polskich inżynierów z lat 30.