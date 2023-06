Tanio to już było. Xbox Game Pass i Xbox Series X podrożeją

fot. Xbox

"Chęć utrzymania odpowiedniej konkurencyjności na rynku" to zdaniem Microsoftu główny powód podniesienia cen usługi Game Pass oraz modelu konsoli Xbox Series X. Zmiany obejmą wszystkie rynki, ale nie na wszystkich zostaną one wdrożone w tym samym czasie. Polski rynek należy do jednych z pierwszych i gracze już niebawem - 6 lipca - odczują zapowiadane przez Microsoft podwyżki. Co ciekawe, w kwestii abonamentu Game Pass, podwyżka dotknie tylko Xboxa, na PC cena za usługę pozostanie niezmieniona.

Game Pass po podwyżce. Ile zapłacą gracze z Polski?

Nowa, obowiązująca od 6 lipca cena za Game Pass na konsoli Xbox wyniesie:

Xbox Game Pass - 42,99 zł / miesiąc (obecnie 40 zł / miesiąc);

Xbox Game Pas Unlimited - 62,99 zł / miesiąc (obecnie 54,99 zł / miesiąc).

W przypadku ceny za konsolę Xbox Series X jest ona ustalona na poziomie 549,99 euro, a więc sprzęt ten podrożeje o 50 euro. Polska cena nie jest znana, ale trzeba będzie się liczyć z podwyżką około 250 zł. Cena Xbox Series S podobnie, jak Game Pass na PC, pozostaje niezmieniona.

Ruch Microsoftu może być odpowiedzią na działania Sony, które wcześnie poinformowało o podniesieniu ceny PS5 do pułapu 549,99 euro.