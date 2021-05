Nie tylko Ben Affleck. Zack Snyder miał innego kandydata do roli Batmana

Źródło: Warner Bros.

Zack Snyder udzielił kolejnego wywiadu promującego film Armia umarłych i oczywiście znów padają pytania o jego pracę przy DCEU. W rozmowie z podcastem Happy Sad Confused zdradził, że miał on innego kandydata do roli Batmana, gdyby nie wyszło z Benem Affleckiem.

Okazuje się, że jest to Matthias Schoenaerts, belgijski aktor, którego możemy kojarzyć z roli w The Old Guard Netflixa. Tak Snyder tłumaczy rozmowy z aktorem.

- Dużo z nim o tym rozmawiałem. Nigdy nie włożył kostiumu, ale zrobiłem wiele modeli z jego udziałem, bo Ben wciąż się wahał. Nie winię go za to. Każdy powinien się wahać, gdy ktoś spyta: czy chcesz zagrać Batmana?

Dodatkowo reżyser tłumaczy, że Schoenaerts też miał problem z tą rolą, bo czuł, że jest za młody, by zagrać Bruce'a Wayne'a / Batmana po 40-tce.

Matthias Schoenaerts - galeria

Matthias Schoenaerts

Przypomnijmy, że Ben Affleck po raz ostatni powróci jako Batman w filmie The Flash, który jest obecnie kręcony. Według plotek ma pojawić się na ekranie obok Batmana w wykonaniu Michaela Keatona.