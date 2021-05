Batman: Świat - Mroczny Rycerz w Polsce! Powstaje specjalna antologia komiksowa

Rulo Valdes/DC

DC właśnie zapowiedziało powstanie Batman: Świat, liczącej aż 184 strony antologii, którą tworzy międzynarodowa grupa scenarzystów i rysowników pochodzących z 14 krajów - wśród nich znalazła się Polska. Według oficjalnego komunikatu prasowego wydawnictwa projekt ma być "serią opowieści, które przedstawią przeszłość i teraźniejszość" tytułowego bohatera.

Wiemy już, że nasz kraj reprezentują doskonale znany w rodzimej branży komiksowej Tomasz Kołodziejczak (scenariusz) i Piotr Kowalski (okładka; jej odpowiedzialnym za kolory współautorem jest Brad Simpson). Twórcy z poszczególnych państw przygotują osobne historie i okładki, mające być charakterystyczne dla ich kultur; akcja ma również rozgrywać się na terytorium poszczególnych krajów.

Pierwszą opowieścią w antologii będzie Global City ze scenariuszem Briana Azzarello i rysunkami Lee Bermejo, w której Mroczny Rycerz "odda się refleksji nad swoimi działaniami w Gotham, obroną miasta i jego mieszkańców przed zagrożeniami różnego rodzaju. Kiedy spojrzy on jednak poza mosty, alejki i drapacze chmur, dotrze do niego, że wołanie o sprawiedliwość nie ma granic, a wyrządzone zło trzeba naprawić wszędzie".

Global City ustawi podwaliny pod kolejne historie, za które odpowiadają: Mathieu Gabella i Thierry Martin (Francja); Paco Roca (Hiszpania); Alessandro Bilotta i Nicola Mari (Włochy); Benjamin von Eckartsberg i Thomas von Kummant (Niemcy); Stepan Kopriva i Michal Suchánek (Czechy); Tomasz Kołodziejczak, Piotr Kowalski i Brad Simpson (Polska); Ertan Ergil i Ethem Onur Bilgiç (Turcja); Alberto Chimal i Rulo Valdés (Meksyk); Carlos Estefan i Pedro Mauro (Brazylia); Inpyo Jeon, Jae-kwang Park i Kim Jung Gi (Korea Południowa); Xu Xiaodong, Lu Xiaotong, Qiu Kun i Yi Nan (Chiny) oraz Kirill Kutuzov, Egor Prutov i Natalia Zaidova (Rosja).

Oto okładki z poszczególnych państw:

Batman: Świat - okładka (Polska)

Tak powstanie antologii komentuje wydawca i dyrektor kreatywny DC, Jim Lee:

Batman stał się prawdziwą ikoną popkultury, znaną na całym świecie. Batman: Świat to sposób na pokazanie fanom DC z każdego zakątku globu, że Batman to coś więcej niż postać. To fenomen przekraczający granice kulturowe i państwowe.

Batman: Świat trafi na rynek 14 września, 4 dni przed Dniem Batmana - tego samego dnia antologia zadebiutuje również w Polsce.