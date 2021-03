Batman w czerni i bieli znów nadchodzi. Tak uroczego pomocnika heros jeszcze nie miał

DC

Polscy czytelnicy mieli już okazję przekonać się, czym jest legendarna seria Batman: Black and White, pokazująca przygody Mrocznego Rycerza w czarno-białej tonacji kolorystycznej. Jej pierwsza odsłona zadebiutowała na amerykańskim rynku w 1996 roku, by później dwukrotnie powrócić: najpierw w 2013 roku i po raz kolejny przed rokiem. Już niebawem w USA ukaże się 4. zeszyt 5. tomu całego cyklu - do sieci właśnie trafiły promujące go materiały.

Największą ciekawość internautów wzbudza na razie fakt, że w opowieści zadebiutuje zupełnie nowy i przy okazji prawdopodobnie najsłodszy pomocnik Batmana w historii, którym będzie... prawdziwy nietoperz. Pojawi się on w historii o tytule A Night in the Life of a Bat in Gotham, której scenarzystą jest Joshua Williamson. Z nieznanych przyczyn zwierzę zacznie podążać śladami Mrocznego Rycerza, razem z nim uczestnicząc w śledztwie w sprawie zagadkowego morderstwa, za którym może stać Riddler. Zobaczcie sami:

Batman: Black and White #4 - materiały promocyjne

W skład Batman: Black and White #4 wejdzie 5 niepowiązanych ze sobą historii, których scenarzystami poza Williamsonem są Chip Zdarsky, Karl Kerschl, Becky Cloonan i Daniel Warren Johnson. Zeszyt ukaże się w Stanach Zjednoczonych już dzisiaj.