Batman zarobi w kinach . Prognozy box office zapowiadają znakomite globalne otwarcie

fot. IMDB.com

Spider-Man: Bez drogi do domu, bijąc rekordy box office przełamał w widzach strach przed wyprawą do kina w czasach pandemii. Wygląda na to, że Batman na tym skorzysta, bo prognozy box office opublikowane przez deadline.com są bardzo pozytywne. Według informacji dziennikarza szum wokół Batmana nie jest na rekordowym poziomie Pajączka, ale i tak jest fantastycznie wysoki. Dodają, że wyniki statystyczne mówią wprost: widzowie nigdy nie czuli się jeszcze tam komfortowo z wyprawą do kinach w czasach pandemii, tak jak teraz.

Według prognoz box office Batman zbierze w Ameryce Północnej kwotę w granicach 115-125 mln dolarów. Z reszty świata natomiast ma osiągnąć kwotę w granicach 110-120 mln dolarów. Sumując, po premierze z całego świata będzie na koncie suma w granicach 225-245 mln dolarów. Dziennikarz donosi, że budżet filmu to 200 mln dolarów plus koszty promocji. Wpływ na zarobki ma prawie 3-godzinny czas trwania, który sprawia, że kina siłą rzeczy mają mniej seansów.

Batman - wyniki ze świata

Film już trafił do kin w Korei Południowej, w których jest święto państwowe. W jeden dzień zebrał on dobre 1,7 mln dolarów, więc jest to najlepszy wynik Warner Bros z jednego dnia w tym kraju w czasach pandemii. Optymistyczny prognostyk do tego, by ostateczne globalne otwarcie było większe niż się szacuje.

Batman - premiera w kinach 4 marca. Wówczas film trafi na ekrany w 75 krajach, w tym do Polski. Rosjanie jednak nie zobaczą tego filmu w kinach, bo premiera została odwołana przez napaść Rosji na Ukrainę.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.