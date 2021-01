Batman i Moon Knight - bohaterowie produkcji na fanowskich plakatach

materiały prasowe

Batman to szykowane przez Warner Bros nowe widowisko o kultowym bohaterze, obrońcy Gotham City. Natomiast Moon Knight to serial, który Marvel Studios szykuje dla platformy Disney+. W Mrocznego Rycerza wcieli się Robert Pattinson, a w Moon Knighta Oscar Isaac. W sieci pojawiły się fanowskie plakaty promujące obydwa projekty. W przypadku Batmana są one inspirowane komiksem Mroczne zwycięstwo. Możecie je obejrzeć poniżej.

Szczegóły widowiska Batman są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że w produkcji Mroczny Rycerz zmierzy się z Człowiekiem-Zagadką, który szerzy chaos w mieście mordując ważne osobistości Gotham. Z filmu mamy dowiedzieć się czemu Batmana nazywają największym detektywem świata.

Bohaterem serialu Moon Knight jest Mark Spector, były agent CIA, który został prawie zabity przez terrorystę znanego jako Bushman. Od śmierci ocalił go jednak bóg Księżyca, Khonshu. Po tym wydarzeniu wzrosła siła i wytrzymałość bohatera. Po ostatecznym pokonaniu Bushmana przywdział charakterystyczny, biały strój.