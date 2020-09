Batman i Wonder Woman w mrocznym świecie mają złowrogą córkę. Z kolei Martha Wayne to [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC/Screen Rant

Na naszej stronie informowaliśmy Was już wielokrotnie o wydarzeniach z serii Dark Nights: Death Metal, w której pozostali przy życiu herosi muszą powstrzymać złowrogi plan bogini Perpetui i wcześniej działającego na jej usługach Batmana, Który się Śmieje. I tak pierwsza z nich pragnie zniszczyć wszystkie funkcjonujące jeszcze rzeczywistości, natomiast drugi chce zostać władcą zupełnie przeobrażonego uniwersum DC. Oboje są bliscy realizacji swojego celu.

Członkowie Ligi Sprawiedliwości ruszyli do kontrataku, najpierw uwalniając więzionego na planecie New Genesis Supermana, później zaś łącząc swoje siły w obliczu większego zagrożenia. Teraz na amerykański rynek trafił zeszyt Dark Nights: Death Metal - Trinity Crisis #1, który uświadamia czytelnikom, że członkowie tytułowej Trójcy: Batman, Człowiek ze Stali i Wonder Woman, chcą wykraść Energię Chaosu, dającą siłę Matce Multiwersum, Perpetui.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Batman, Który się Śmieje w ramach mrocznego multiwersum stworzył 3 osobne rzeczywistości, z których każda odtwarzała wydarzenia z najważniejszych Kryzysów DC; mowa tu o Kryzysie na Nieskończonych Ziemiach, Nieskończonym Kryzysie i Ostatnim Kryzysie. Światy te stworzyły swoistą pętlę czasoprzestrzenną, wzmacniając jednocześnie potęgę głównej antagonistki.

Plan Trójcy polega na rozdzieleniu się i odcięciu Perpetui od źródła jej Energii Chaosu; w tym celu Batman udał się do świata znanego z Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach, Superman - Ostatniego Kryzysu, a Wonder Woman do rzeczywistości wpisanej w Nieskończony Kryzys. Każdy z nich będzie chciał przejąć energię tuż przed pokazanym w poszczególnych historiach ostatecznym zwycięstwem herosów.

Problem polega na tym, że Batman, Który się Śmieje zmienił powyższe rzeczywistości w ten sposób, że wygraną cieszyli się w nich złoczyńcy. I tak Mroczny Rycerz zastał na swej drodze Anty-Monitora władającego uniwersum antymaterii, Superman spotkał rządzącego naszą planetą Darkseida, który zamienił Ligę Sprawiedliwości w swoich złowrogich pomocników, natomiast Amazonka musi stawić czoło Superboyowi-Prime, niepodzielnie rządzącemu w jego świecie.

Niezwykle intrygująco prezentują się również szczegóły fabularne tej opowieści. Zanim Trójca się rozdzieliła, wraz z obdarzoną telepatycznymi mocami rozgwiazdą Jarro, Harley Quinn i Jonah Hexem chciała ona przeniknąć do Zamku Nietoperza, by stąd teleportować się do innych wymiarów. Tutaj na ich drodze stanęły jednak kolejne złowrogie wersje Batmana: zrobotyzowana Pearl, Ark (połączenie złoczyńców z Azylu Arkham), Black Monday (Solomon Grundy) i Kull.

Z ostatnią z nich starła się Wonder Woman, która w czasie walki wypowiedziała w kierunku przeciwniczki słowa: "Walczysz jak Amazonka, Demonie!". Kull odpowiedziała, że to właśnie Diana nauczyła ją wszystkiego, co potrafi, wyjawiając jednocześnie, iż Batman i Wonder Woman są jej rodzicami. Niestety, czytelnicy nie dowiedzieli się więcej na temat tej zaskakującej postaci - chwilę później moce Jarro pozwoliły herosom na pokonanie wrogów i opanowanie Zamku Nietoperza.

Na tym jednak nie koniec jeśli chodzi o terapię szokową, której zostali poddani czytelnicy. W trakcie tej samej batalii okazało się bowiem, że wspomniana wyżej Pearl to nie kto inny jak Martha Wayne, matka Bruce'a z mrocznego multiwersum. Jej przydomek wziął się od naszyjnika pereł, który nosi na swoim zrobotyzowanym kostiumie. Jakby tego było mało, Jonah Hex został też zabity przez Króla Robina za pomocą specjalnej kuli.

