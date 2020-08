Kim jest Darkseid Batman? Znamy plan Batmana, Który się Śmieje - Death Metal gra na całego!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Seria Dark Nights: Death Metal cieszy się wielką popularnością nie tylko na amerykańskim rynku, ale także wśród naszych Czytelników. Niedawno informowaliśmy Was, że herosi trafili na planetę New Apokolips, na której zamierzali wyswobodzić torturowanego przy pomocy nowych odmian kryptonitu Supermana. Jego oprawcą okazał się Darkseid Batman, osobliwe połączenie największego łotra DC i Mrocznego Rycerza. Teraz dowiedzieliśmy się o tej postaci nieco więcej.

Zeszyt Death Metal #3 ujawnia bowiem, że złoczyńca nazywa się Darkfather (to nawiązanie do potężnego Highfathera, przywódcy Nowych Bogów i władcy planet New Genesis). Dysponuje własną armią parademonów, które wyglądem przypominają Robinów. Wiemy już też, że jest on po prostu Batmanem z Mrocznego Wszechświata, który posiadł moce Darkseida - podobnie jak ten drugi chce przejąć pełną kontrolę nad Równaniem Anty-Życia. Darkfather korzysta również z niezwykle śmiercionośnej broni, działa, którego wystrzał powoduje wymazanie ofiary z czasoprzestrzeni.

Przypomnijmy, że zasadnicza oś fabularna opowieści rozgrywa się wokół działań bogini Perpetui i Batmana, Który się Śmieje - jak do tej pory zniszczyli oni aż 44 ze wszystkich 52 uniwersów. Sęk w tym, że po swojej śmierci złowroga wersja Zamaskowanego Krzyżowca odrodziła się jako jeszcze potężniejszy, Najmroczniejszy Rycerz. Właśnie poznaliśmy jego ostateczny plan.

Wspomagany mocami Doktora Manhattana Batman, Który się Śmieje zyskał kosmiczną świadomość, dostrzegając wszystkie rzeczywistości i linie czasowe. Niedawno odkrył on jednak, że nowa umiejętność nie jest niczym więcej niż tylko snem - to dlatego dąży on nie tyle do zniszczenia wszystkich uniwersów, co po prostu do stworzenia zupełnie nowego multiwersum we własnym umyśle. W ten sposób wejdzie on także w posiadanie potęgi, która pozwoli mu zniszczyć samą Perpetuę.

DC zapowiedziało na listopad wypuszczenie tie-inów spod szyldu Doom Metal. Tajemnicza okładka jednego z zeszytów pokazuje nam przerażające połączenie Marsjańskiego Łowcy Ludzi i Nightwinga. Zobaczcie sami (w galerii znajdziecie jeszcze plansze z najnowszych zeszytów wchodzących w skład wydarzenia):

Justice League #56 (Doom Metal) - okładka