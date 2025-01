Krytycy zachwyceni 2. sezonem Rozdzielenia. Mamy już najlepszy serial roku?

fot. Apple TV+

2. sezon Rozdzielenia trafi na platformę streamingową Apple TV+ już za kilka dni. Wielu recenzentów miało okazję obejrzeć pierwsze odcinki nowej serii. Wygląda na to, że hit sprzed niemal 3 lat spełni wysokie oczekiwania widzów. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes ma 100% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków przy 40 recenzjach. Serwis podsumował wszystkie najważniejsze aspekty produkcji.

Czy warto było tyle czekać na 2. sezon Rozdzielenia?

Recenzenci są zgodni, że widzowie nie muszą się martwić o 2. sezon serialu, ponieważ spełnia wysokie oczekiwania, pomimo że trzeba było na niego czekać od kwietnia 2022 roku. Carly Lane z Collidera napisała:

2. sezon powinien uciszyć wszelkie obawy widzów dzięki oszałamiającej reżyserii, znakomitym występom i krętym, wciągającym tajemnicom.

Nieco odmienne zdanie ma Lisa Weidenfeld z Boston Globe:

Oczekiwania są wysokie. Czy spełnia te oczekiwania? Odpowiedź brzmi: tak i nie.

fot. Apple TV+

Jak 2. sezon Rozdzielenia wypada w porównaniu z pierwszym?

Zdania się podzielone czy 2. sezon dorównuje pierwszemu. Lauren Sarner z New York Post pisze wprost, że 2. seria jest równie fenomenalna, co pierwsza. Graeme Guttmann ze Screen Rant twierdzi, że kontynuacja jest niemal tak samo doskonała, co jest dla niego zdumiewające. Nick Schager z The Daily Beast ocenił:

Niesamowicie wciągający serial Dana Ericksona jest jeszcze bardziej zagadkowy i urzekający niż poprzedni.

Alison Herman z Variety dodała, że 2. sezon bardziej koncentruje się na nastroju, rozwijając sugestywne obrazy i emocje z pierwszej odsłony. Lisa Weidenfeld z Boston Globe zauważa:

2. sezon wzmacnia niektóre z nieodłącznych elementów horroru serialu... Jest tam element narastającego przerażenia, gdy zaczynasz rozumieć głębię ich położenia.

Angie Han z Hollywood Reporter napisała, że 2. sezon jest często mroczniejszy, rzadziej zabawny i niekoniecznie bardziej satysfakcjonujący. Z kolei Samantha Nelson z IGN Movies napisała wprost, że nowe Rozdzielenie nie dorównuje swojemu doskonałemu pierwszemu sezonowi.

fot. Apple TV+

Czy to wciąż jeden z najbardziej oryginalnych seriali?

Lauren Sarner z New York Post jest przekonana, że Rozdzielenie wciąż pozostaje jednym z najbardziej wyjątkowych seriali obecnie w telewizji.

W czasach, gdy zbyt wiele rozrywki wydaje się "tworzonych przez zarząd" lub "tworzonych przez algorytm", to rzadki serial, który wydaje się być pojedynczą wizją twórczą.

fot. Apple TV+

Czy 2. sezon Rozdzielenia jest dziwniejszy?

Lauren Sarner z New York Post nie ma wątpliwości czy 2. sezon jest dziwniejszy od poprzedniego:

W 2. sezonie serial staje się dziwniejszy i bardziej szalony… Widzowie, którzy uznali 1. sezon za zbyt dziwny, prawdopodobnie nie zostaną przekonani, gdy 2. sezon pójdzie jeszcze dalej.

Nick Schager z The Daily Beast twierdzi, że serial nie tylko zachował swoją uwodzicielską, oszałamiającą moc, ale też podniósł poziom mącenia w głowie do astronomicznych rozmiarów. Bob Strauss z The Wrap podzielił się swoją opinią:

Gdy zaczynasz się martwić, że ten niezwykle inteligentny serial zmierza w kierunku Z Archiwum X, Zagubionych i niezliczonych innych zaskakujących seriali, które tak bardzo zagłębiają się w świat fantasy, że tracą z oczu jakąkolwiek puentę (lub rozwiązanie), odcinek staje się głębszy, a nie tylko dziwniejszy.

fot. Apple TV+

Czy w 2. sezonie jest więcej zwrotów akcji i tajemnic?

Nick Schager z The Daily Beast uważa, że podobnie jak Zagubieni, Rozdzielenie wciąga widzów, wprowadzając nowe zagadki w miejsce tych nierozwikłanych. Carly Lane z Collider dodaje:

Zręcznie rozwija jeszcze większy i bardziej ekscytujący science fiction z tajemnicami, zmuszając cię do uświadomienia sobie, jak głęboka jest królicza nora, jaką jest Lumon Industries.

Lauren Sarner z New York Post pisze:

Każda scena aż trzeszczy od napięcia, ponieważ nigdy nie wiesz, co się wydarzy, a wszystko jest możliwe.

fot. Apple TV+

Czy 2. sezon Rozdzielenia odpowiada na jakieś pytania z 1. serii?

Katie Doll z CBR pisze, że Rozdzielenie to serial, w którym jedna winda się zamyka, a druga otwiera. Gdy tylko odpowiedź na jedno pytanie zostaje udzielona, ​​w kolejce czeka tuzin kolejnych. Nick Schager z The Daily Beast uważa podobnie:

Im więcej Rozdzielenie ujawnia, tym mniej ostatecznie wyjaśnia, a Erickson i [Ben] Stiller rozrzucają niezliczone okruszki, które prowadzą do nieznanych miejsc - lub w niektórych przypadkach do nowych (dosłownych i przenośnych) labiryntów zaprojektowanych, aby dezorientować i wciągać.

Carly Lane z Collider również twierdzi, że ci, którzy szukają natychmiastowych odpowiedzi na swoje najbardziej palące pytania, nie zobaczą wszystkich wyjaśnień w trakcie 2. sezonu. Ale dodaje, że właśnie to sprawia, że Rozdzielenie jest tak dobrym serialem. Samantha Nelson z IGN Movies zauważa:

Wciąż jest tak wiele tajemnic dotyczących celów Lumon i życia postaci poza biurem, że wydaje się, że scenarzyści są niepotrzebnie skąpi w swoich wyjaśnieniach.

Z kolei Alison Herman z Variety ma dobrą wiadomość dla widzów:

Najpilniejsza sprawa została poruszona: po obejrzeniu 2. sezonu w końcu rozumiem, o co chodzi z tymi kozami.

fot. Apple TV+

Czy 2. sezon ma dużo humoru?

Ben Travers z IndieWire potwierdza, że jest więcej kąśliwego humoru. Często jest on tak bezpośredni, że ledwo dostrzega się żarty, które miały wywołać chichot. Angie Han z Hollywood Reporter pisze:

Przewrotny humor nie zniknął całkowicie, ale żarty i dziwaczne szczegóły schodzą na dalszy plan w obliczu dramatu.

Czy w 2. sezonie Rozdzielenia możemy spodziewać się więcej romantycznych historii?

Lauren Sarner z New York Post pisze, że chociaż Rozdzielenie nie jest szczególnie seksownym czy romantycznym serialem, to te cechy są wzmocnione w 2. sezonie.

Ponieważ jest to Rozdzielenie, jego wersja romansu jest niepokojąca, pokręcona, czasami rozdzierająca serce i dziwnie słodka jednocześnie.

Angie Han z Hollywood Reporter pisze, że więzi, na których skupialiśmy się w 2. sezonie (szczególnie romans między Markiem S. i Helly R.) pozostają bijącym sercem serialu. Bob Strauss z The Wrap uważa:

Wszyscy czterej członkowie jednostki MDR uwikłani są w trójkąty miłosne, a nawet czworokąty, w przestrzeni biurowej i poza nią. Każdy z nich jest rozdzierający serce na swój własny, niepowtarzalny sposób.

fot. Apple TV+

Czy 2. sezon ma coś więcej do powiedzenia?

Bob Strauss z The Wrap wyjaśnia:

Nowy sezon bada głębokie idee dotyczące tego, co rozdzielenie świadomości wewnątrz i na zewnątrz biura oznacza dla osób, które zgodziły się pozwolić korporacji na chirurgiczne rozdzielenie ich wspomnień — a w rezultacie ich coraz bardziej rozbieżne osobowości… Najnowsza partia odcinków szczyci się dość nieustępliwym parodiowaniem kultury korporacyjnej… Metafory skłaniają się bardziej ku rozszerzaniu dziwacznej wiedzy niż satyrycznemu nadużywaniu pracowników.

Elijah Gonzaliez z Paste Magazine uważa, że 2. sezon zwiększa swój wszechobecny komentarz korporacyjny, podkreślając, w jaki sposób firmy starają się dzielić pracowników i podważać ich zdolność do organizowania się i uczestniczenia w działaniach zbiorowych. Katie Doll z CBR pisze:

Rozdzielenie to klasa mistrzowska w eksploracji wysoce skomplikowanych kwestii filozoficznych, które pokazują, że świat nie jest czarny ani biały.

fot. Apple TV+

Jak tym razem zagrali aktorzy?

Recenzenci chwalą występy Adama Scotta (Mark) i Britt Lower (Helly), którzy grają dwie różne postaci - jedną w korporacji, a drugą na zewnątrz. Granice między nimi staną się jeszcze bardziej rozmyte niż wcześniej. Bob Strauss z The Wrap pisze:

Trudno powiedzieć, kiedy Scott gra swoją najlepszej złożoną postać, gdy próbuje zrozumieć uczucia Marka do Helly, czy wtedy, gdy manipuluje i kłóci się między swoimi różnymi jaźniami. Tak czy inaczej, jest to najmocniejszy występ zdezorientowanej duszy od czasu Barry'ego Billa Hadera, aktora, który był również kluczowym komikiem serialu.

Ponadto nie tylko Samantha Nelson z IGN Movies uważa, że występ Johna Turturro (Irving) był znakomity.

Turturro jest najjaśniejszym punktem wszystkiego, w czym występuje. Nadal błyszczy w 2. sezonie.

Elijah Gonzaliez z Paste Magazine wyróżnił również Tramella Tillmana:

Poza naszą podstawową grupą, Tramell Tillman kradnie show jako pan Milchick, który otrzymuje zasłużony dodatkowy czas ekranowy, ponieważ narracja wywołuje nieoczekiwaną sympatię do tego średniego szczebla menedżera.

fot. Apple TV+

Czy 2. sezon Rozdzielenia to dzieło sztuki?

Carly Lane z Collider pisze wprost, że Rozdzielenie pozostaje jednym z najbardziej oszałamiających wizualnie programów telewizyjnych. Lauren Sarner z New York Post twierdzi, że każdy odcinek jest starannie wykonanym obrazem, aby widzowie mogli podziwiać jego kunszt i szczegóły. Nick Schager z The Daily Beast porównał serial do obrazu Eschera, który ożył.

Czy 2. sezon Rozdzielenia ma wady?

Lisa Weidenfeld z Boston Globe zauważa, że pojawiają się chwile, w których widz może chcieć, aby ktoś odrzucił niektóre dygresje na rzecz bardziej efektywnego opowiadania historii. Angie Han z Hollywood Reporter pisze:

Skupienie zostaje rozproszone, co może być trochę męczące — nie na tyle, aby zainspirować zaangażowanego widza do rezygnacji, ale na tyle, aby wywołać jęki frustracji, gdy rozwiązanie cliffhangera zajmuje dodatkowy tydzień lub dwa, lub pomruki sceptycyzmu co do tego, czy serial kiedykolwiek w pełni wyjaśni swoje największe tajemnice.

Samantha Nelson z IGN Movies dodaj, że początek 10-odcinkowego sezonu jest boleśnie powolny. Rozdzielenie chwieje się, trzymając się zbyt kurczowo swoich sekretów.

fot. Apple TV+

Czy Rozdzielenie znowu okaże się jednym z najlepszych seriali roku?

Carly Lane z Collider potwierdza, że 2. sezon ma mocne argumenty za tym, aby Rozdzielenie stało się jednym z najlepszych seriali roku. Lauren Sarner z New York Post pisze:

Mimo że to dopiero początek 2025 roku, nie ma wątpliwości, że Rozdzielenie znajdzie się na większości list "najlepszych seriali roku" i ponownie stanie się poważnym kandydatem do nagród.

Rozdzielenie - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 17 stycznia na Apple TV+. Kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień na platformie streamingowej.

