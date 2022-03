Batman - kogo gra Barry Keoghan? Plotki mówiły o Jokerze, a jaka jest prawda?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Kogo gra Barry Keoghan w filmie Batman? Kiedy aktor został ogłoszony w obsadzie mówiono, że wciela się w Stanleya Merkela, jednego z gliniarzy w Gotham. Gdy film jest już na ekranach, wiemy, że to była zmyłka i nieprawda. Aktor wciela się w zupełnie inną rolę i... pojawia się tylko w jednej scenie, więc prawdopodobnie jest szykowany na potencjalny sequel lub spin-off. News oczywiście zawiera spoilery!

Batman - Barry Keoghan to Joker?

W jednej z ostatnich scen widzimy Riddlera w więzieniu w Arkham. Opowiada on o tym, jak jego plan został udaremniony przez Bruce'a Wayne'a / Batmana. W celu obok niego jest człowiek z wieloma bliznami na twarzy, w którego wciela się właśnie Barry Keoghan. Próbuje on uspokoić sąsiada i nawet oferuje mu, że zostanie jego przyjacielem. A potem zaczął się śmiać tak, że wielu widzów przeszły ciarki po plecach. Według dziennikarzy comicbook.com i innych mediów to właśnie jest potwierdzeniem, że zgodnie z plotkami jest to Joker. Śmiech to jednak charakterystyczna cecha tego złoczyńcy.

Nie wiadomo jednak, kiedy ta postać powróci, ale wiemy jedno: Barry Keoghan to rozpoznawalny aktor i na pewno nie został wybrany po to, by jednorazowo zagrać rolę epizodyczną. Na razie nie ma komentarza twórców, czy w istocie jest to Joker jak oceniają media po seansie, ani jaki jest plan dla tej postaci.

Batman - film jest dostępny na ekranach kin.

