Złoczyńca wkracza do promocji Kapitana Ameryka 4. Ta wygląda jego figurka Funko

Z zapowiedzi wiemy, że złoczyńcą filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat jest Leader, jeden z najbardziej rozpoznawalnych czarnych charakterów z komiksów, najczęściej kojarzony z postacią Hulka. Postać poznaliśmy już w 2008 roku w filmie Incredible Hulk, a w tej roli ponownie występuje Tim Blake Nelson. W promocji jednak, poza narracją w zwiastunie i jednym ujęciem z tyłu, nie widzieliśmy go w pełnej okazałości. Dlatego opublikowane figurki Funko, wśród których znajduje się Leader, są pierwszym częściowym przedstawieniem jego filmowego wizerunku. Zabawka może sugerować, że jego głowa w filmie może nie być tak wielka jak w komiksach.

Kapitan Ameryka 4: figurki Funko

Oto jak prezentują się figurki. Nie wiadomo, czy Marvel Studios planuje pokazać Leadera bliżej premiery widowiska, które trafi do kin w lutym 2025 roku.

Kapitan Ameryka 4 - opis fabuły

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - obsada

Główną rolę gra Anthony Mackie. Na ekranie pojawi się również po raz pierwszy w MCU sam Harrison Ford. Wcieli się w prezydenta Thaddeusa Rossa, czyli zagra postać, która była w uniwersum od pierwszego filmu z 2008 roku. Do tej pory grał go nie żyjący już William Hurt. Ze wspomnianego The Incredible Hulk powracają też Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera, który tutaj jest głównym złoczyńcą. Na ekranie będzie też Shira Haas w roli izraelskiej superbohaterki, a także zobaczymy takie osoby jak Zosha Roquemore, Rosa Salazar oraz Giancarlo Esposito, którego dodano w dokrętkach.