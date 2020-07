Batman, Który się Śmieje ma następcę. Poznajcie upiornego Króla Robina

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jak pewnie już zauważyliście w ostatnich dniach, nowa seria komiksowa DC, Dark Nights: Death Metal, wywołała niemałe poruszenie wśród wielu fanów - nie może być inaczej, skoro wywraca ona uniwersum wydawnictwa do góry nogami. Przypomnijmy, że w pierwszej odsłonie opowieści Wonder Woman przy pomocy Piły Łańcuchowej Prawdy pozbawiła życia Batmana, Który się Śmieje. To o tyle zaskakujące, że antagonista był przedstawiany jako jeden z najistotniejszych złoczyńców w aktualnym multiwersum DC. Teraz wiemy już, że znalazł on swojego godnego następcę.

Królestwem Batmana, Który się Śmieje po jego śmierci ma bowiem zarządzać inny tyran, Król Robin. Na razie nie poznaliśmy jeszcze genezy tej postaci, jednak kilka informacji na jej temat już wyjawiono. I tak w swoim świecie Batman, Który się Śmieje obserwował, jak Joker porywa i deprawuje całe rzesze małych dzieci. Później pierwszy ze złoczyńców sam postanowił zatrzymać je jako swoich służących; wśród nich znajdował się zarówno jego syn, Damien, jak i wersje Robina z różnych uniwersów. Według materiałów promocyjnych, jeden z nich cieszył się szczególnymi względami Batmana, Który się Śmieje - to właśnie on ma zostać Królem Robinem.

Sęk w tym, że przyszły władca nigdy nie był deprawowany przez Jokera; od początku przejawiał bowiem swoją fascynację złem. Całe dzieciństwo spędził więc na zastanawianiu się, w jaki sposób zabić herosów ze swojej rzeczywistości. Tak postać tę opisuje scenarzysta Scott Snyder:

Król Robin jest zły w ten sam sposób, w który okazywał to Batman, Który się Śmieje, ale jak dla mnie jest nawet bardziej przerażający - zawsze był bowiem na tej złowrogiej ścieżce, nigdy nie był natomiast kimś innym.

Do sieci trafiły już pierwsze wizerunki nowego złoczyńcy:

Kolejny zeszyt serii Death Metal zadebiutuje w USA 14 lipca.