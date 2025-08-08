Serial historyczny z rozmachem Gry o tron. Zwiastun węgierskiej superprodukcji robi wrażenie
Rise of the Raven miał już swoją premierę na Węgrzech, gdzie zebrał dobre opinie. Teraz serial ma trafić na ekrany w wielu krajach świata. Rozmach, hollywoodzki budżet i wojna z Imperium Osmańskim to tematy, które mogą przyciągnąć uwagę widzów na całym świecie.
Serial Rise of the Raven zostanie pokazany podczas wrześniowego festiwalu filmowego w Toronto. To właśnie dzięki temu wydarzeniu mamy już pełny zwiastun z angielskimi napisami, który opublikowano w sieci 8 sierpnia. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak prezentuje się węgierski serial z budżetem wynoszącym 70 milionów dolarów. Rozmach na hollywoodzkim poziomie to jedna z cech, które były chwalone w pierwszych recenzjach. Dla porównania pierwszy sezon Gry o tron miał budżet 60 mln dolarów.
Rise of the Raven – zwiastun dla dorosłych
Serial został jak dotąd wyemitowany jedynie na Węgrzech, w Słowenii i Austrii. Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy trafi do Polski. Niewykluczone, że pokaz na międzynarodowym festiwalu w Toronto ma zachęcić zagranicznych nadawców do zakupu praw do emisji. Widowisko liczy 10 odcinków.
Rise of the Raven – opis fabuły
Historia oparta jest na faktach z życia Jánosa Hunyadyego – dowódcy wojsk węgierskich, który poświęcił życie obronie Europy przed inwazją Imperium Osmańskiego w XV wieku.
Polityczne intrygi między europejskimi królestwami w obliczu nadciągającej armii sułtana to jedno z wyzwań, z jakimi musiał się mierzyć. Hunyady zasłynął jako pogromca Turków w słynnej bitwie pod Belgradem, w której starło się niemal 150 tysięcy żołnierzy. W serialu wydarzenia te przedstawione są w finałowych odcinkach.
Źródło: TIFF
