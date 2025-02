Jason Statham jako budowniczy w akcji i Polak w obsadzie. Nowy zwiastun A Working Man

fot. Amazon MGM Studios

Reklama

Wyszedł nowy zwiastun filmu A Working Man, którego reżyserem jest twórca Pszczelarza, David Ayer. Tym samym thriller jest efektem ponownej współpracy tego filmowca z Jasonem Stathamem, który wciela się w odważnego budowniczego. Do obsady należy również Piotr Witkowski, o czym informowaliśmy Was tutaj. To już kolejny występ Polaka w zagranicznym projekcie.

A Working Man - nowy zwiastun

ROZWIŃ ▼

A Working Man - co wiadomo o filmie?

Tak Amazon MGM Studios opisuje fabułę filmu A Working Man:

Levon Cade porzuca swój niebezpieczny zawód, aby pracować w budownictwie i zostać dobrym ojcem dla swojej córki. Ale kiedy znika miejscowa dziewczyna, zostaje poproszony o powrót do umiejętności, które uczyniły go legendą w mrocznym świecie antyterroryzmu.

W rolach głównych występują Jason Statham, David Harbour, Michael Peña i Jason Flemyng. Oprócz tego pojawią się Jason Flemyng, Arianna Rivas, Noemi Gonzalez, Emmett J. Scanlan, Eve Mauro, Maximilian Osinski i Kristina Poli.

Premiera w Stanach Zjednoczonych została zaplanowana na 28 marca 2025 roku. Jeszcze nie wiadomo, kiedy film zadebiutuje w Polsce.

Były 007 o oddaniu Jamesa Bonda w ręce Amazona. "Będą robić wszystko, żeby..."

Polscy aktorzy w Hollywood - jakie roli zagrali?