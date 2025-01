Daredevil: Odrodzenie porównane do Pingwina! Według showrunnera zaszedł bardzo daleko jak na serial Disney+!

fot. materiały prasowe

Showrunner Daredevil: Odrodzenie, Dario Scardapane porównał swój serial do Pingwina DC w wywiadzie z magazynem SFX. To zestawienie nie jest przypadkowe – oba te seriale są nieco mroczniejszym podejściem do superbohaterskiego gatunku. Nowy Daredevil ma być nawet mroczniejszy, niż jego poprzednik z Netflixa!

Daredevil: Odrodzenie – wypowiedź showrunnera

Powiedziałbym, że pod wieloma względami Pingwin jest naszą bezpośrednią konkurencją. Jednak jesteśmy jeszcze bardziej stonowani, jeszcze mniej stylizowani, jeszcze bardziej zakorzenieni w teraźniejszości. Pokochałem Pingwina. Nasza historia jest trochę szybsza, wredniejsza i jaśniejsza.

Daredevil: Odrodzenie – fabuła, data premiery

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Premiera serialu Daredevil: Odrodzenie na Disney+ jest zaplanowana na 4 marca.