Batman - maraton pierwszej filmowej serii na kanale Stopklatka. Czy warto?

fot. materiały prasowe

Batman to obok Supermana najpopularniejsza postać z DC Comics, którą znają wszyscy. Także osoby, które w życiu nie trzymały w rękach komiksu. Przez dekady Batman pojawiał się w telewizji choćby dzięki kultowej roli Adama w serialu z lat 60. Jednak szczyt kinowej popularności nastąpił w 1989 roku dzięki wizji Tima Burtona w filmie Batman z Michaelem Keatonem w roli głównej.

Nie da się ukryć, że Batman, który rozpoczyna maraton na kanale Stopklatka, był jednym z pierwszych kroków do popularyzacji tego znanego dziś gatunku. Warto zdecydować się na jego seans, ponieważ w 2022 roku Michael Keaton powraca do roli Mrocznego Rycerza w filmie The Flash. Odświeżenie sobie historii postaci z pierwszego filmu i sequelu Powrót Batmana pozwoli za rok czerpać o wiele więcej z kinowego widowiska. Sequel to świetna kontynuacja historii i rozwój wizji Burtona, która ukazuje kapitalny czarny charakter - Pingwina brawurowo zagranego przez Danny'ego DeVito.

Batman - emisja 20 marca w Stopklatce.

Powrót Batmana - 27 marca w Stopklatce

Batman

Batman Forever przyniósł zmianę w postaci zatrudnienia Vala Kilmera do głównej roli. Reżyserią zaś zajął się Joel Schumacher, który miał kompletnie inna wizją. Bardziej komiksową, mniej mroczną, rzekłbym nawet - kolorową. Pamiętam, że w tamtych czasach takie postacie jak Człowiek Zagadka czy Dwie Twarze były zupełnie inną propozycją po mrocznych i bardziej złożonych postaciach Pingwina, Kobiety Kota czy Jokera. To nie znaczy, że jest to złe czy nietrafione. Dzięki Jimowi Carreyowi i Tommy'emu Lee Jonesowi te postacie, choć przerysowane i trafiające do młodszego odbiorcy, miały swój charakter.

Batman Forever - 3 kwietnia 2021 roku

Batman Forever

Maraton kończy kontrowersyjny Batman i Robin, o którym krążą legendy i różne analizy. Joel Schumacher powrócił w nim jako reżyser, a głównego bohatera tym razem zagrał George Clooney. To widowisko dość specyficzne. Mimo negatywnych opinii warto jednak poświęcić mu czas. Głównym problemem było odejście od klimatu poprzedników. Produkcja sprawiała wrażenie, jakby była tworzona dla najmłodszych. Campowa stylistyka bardzo przypominała wspomniany serial o Batmanie. To więc dobry moment, by sprawdzić, czy recenzje tego filmu były trafne. A może po latach odbiera się go zupełnie inaczej? Błędy, jak w każdy filmie, zostały popełnione i nikt temu nie przeczy. Warto jednak wyrobić sobie swoje zdanie.

Batman i Robin - 10 kwietnia 2021 roku

Batman i Robin

Batman - maraton: daty emisji

Batman - 20 marca 2021 roku

Powrót Batmana - 27 marca 2021 roku

Batman Forever - 3 kwietnia 2021 roku

Batman i Robin - 10 kwietnia 2021 roku