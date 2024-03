Batman - Michael Keaton odniósł się do kontrowersyjnego castingu. "To było odważne posunięcie"

fot. materiały prasowe

Reklama

W późnych latach 80. Michael Keaton został obsadzony w roli Batmana. Reakcja fanów nie była pozytywna. Miłośnicy komiksów DC obawiali się, ponieważ aktor był wówczas znany z ról komediowych. Ostatecznie jednak udowodnił, że był godnym wyborem Tima Burtona. W nowym wywiadzie dla magazynu GQ, Keaton odniósł się do tamtej sytuacji.

Batman - Keaton o kontrowersjach po jego obsadzeniu

Aktor przyznał, że Burton dokonał "odważnego wyboru", kiedy obsadzał go w roli superbohatera. Co więcej, sam był zaskoczony, że reżyser rozważał zaangażowanie go w ten film.

Soku z żuka - Sam fakt, że Tim powiedział: "Ten gość. Chcę go". To, dlaczego ludzie tak czy inaczej się tym przejmowali, wciąż jest zaskakujące. Niemniej jednak to było odważne posunięcie z jego strony. Dobrze nam się ze sobą pracowało przy. Pewnie dlatego czuł, że razem przez to przejdziemy. Wiesz, dobrze nam idzie współpraca.

Fani pokochali Keatona jako Mrocznego Rycerza tak bardzo, że mógł odtworzyć rolę w sequelu z 1992 roku. Ostatnio powrócił do tego bohatera w filmie Flash.

Zobaczcie pełen wywiad Keatona dla GQ:

Zobacz także:

Najważniejsi przeciwnicy Batmana [RANKING]

Użytkownicy portalu Ranker.com wybrali kluczowych złoczyńców, z którymi musiał zmierzyć się Batman. Czy zgadzacie się z ich wyborem?