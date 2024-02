Mroczny Rycerz - TEJ ikonicznej kwestii nie napisał Nolan. Początkowo reżyser nie był nawet do niej przekonany!

fot. materiały prasowe

Reklama

“Albo umierasz jako bohater, albo żyjesz dostatecznie długo, aby stać się złoczyńcą” - te słowa należą do najbardziej ikonicznych w historii DC, jeżeli nie całego kina. Ta kwestia zapowiedziała tragiczną przemianę Harveya Denta w Dwie Twarze. Okazuje się jednak, że pierwotnie Nolan nie był przekonany do tego dialogu. Czy wyobrażacie sobie Mrocznego Rycerza bez tych słów?

Mroczny Rycerz - Nolan o kultowych słowach Denta

Słowa wypowiedziane przez Denta były pomysłem brata Christophera Nolana.

fot. Warner Bros.

- Napisał to mój brat (Jonathan). To mnie dobija, bo to zdanie najbardziej rezonuje. Jednak gdy przeczytałem je w jego szkicu, pomyślałem: "W porządku, zostawię to, ale tak naprawdę nie wiem, co to znaczy. Czy to naprawdę wielka rzecz?

Mroczny Rycerz - fabuła, gdzie obejrzeć?

Ciąg dalszy poczynań Batmana w walce z przestępczością. Z pomocą porucznika Jima Gordona i prokuratora okręgowego Harveya Denta, postanawia zlikwidować pozostałe organizacje przestępcze, które są plagą na ulicach miasta. Współpraca przynosi efekty, ale wkrótce wszystko się zmieni za sprawą chaosu rozpętanego przez wschodzącego geniusza zbrodni, znanego przerażonym obywatelom Gotham jako Joker. Mroczny Rycerz będzie musiał dokonać wielu trudnych wyborów...

Film dostępny na Netflix oraz HBO Max. Można go również wypożyczyć na Amazon Prime Video, Playerze oraz Canal+.