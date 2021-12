Batman - Mroczny Rycerz i Catwoman na nowych okładkach

Empire

Batman od Matta Reevesa będzie jednym z bardziej wyczekiwanych filmów superbohaterskich 2022 roku. Otrzymamy nową wersję Mrocznego Rycerza, w którego wcieli się Robert Pattinson. Magazyn Empire podzielił się trzema nowymi okładkami, promującymi nadchodzące widowisko.

Widzimy na nich Batmana, ale także Catwoman graną przez Zoë Kravitz. Możemy lepiej przyjrzeć się kostiumom postaci. Okładki znajdziecie na trzech pierwszych miejscach poniższej galerii.

Batman - nowe okładki

Batman - okładka

Batman - o czym film?

Bruce Wayne sieje strach w sercach kryminalistów już drugi rok, a to wprowadza go głęboko w cień Gotham. W świecie pełnym skorumpowanych osób z najwyższych sfer ma jedynie kilku zaufanych sojuszników jak Alfred Pennyworth (Andy Serkis) i James Gordon (Jeffrey Wright). Wayne zbudował wokół siebie wizerunek uosobienia zemsty. Gdy zabójca swoimi sadystycznymi machinacjami celuje w elitę Gotham pozostawiając tajemnicze tropy, to zmusza największego detektywa na świecie do przeprowadzenia śledztwa.

Batman - premiera 4 marca 2022 roku tylko w kinach.