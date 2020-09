Batman na grafice z anulowanej gry przypomina Mrocznego Rycerza z Flashpoint

@jsmarantz

Jerad Marantz jest artystą, który wcześniej projektował grafiki m.in. dla filmu Liga Sprawiedliwości. Teraz na swoim Instagramie opublikował wizerunek postaci Batmana, który miał zostać wykorzystany w jednej z gier wideo. Ta ostatecznie została anulowana, ale możemy przyjrzeć się jego wizji na Mrocznego Rycerza.

Nie wiemy, jakiego projektu dotyczy grafika. Widzimy jednak, że jego Batman jest w pewnych elementach inspirowany Mrocznym Rycerzem z komiksów Flashpoint - choćby czerwone oczy postaci. Zdjęcia możecie zobaczyć poniżej:

Fani spekulują, że nie chodzi wcale o grę wideo, a być może jest to wczesny projekt postaci Thomasa Wayne'a w stroju Batmana do nadchodzącego filmu o Flashu. Są to jednak wyłącznie domysły.