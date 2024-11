Ten aktor mógł grać w filmie Batman Matta Reevesa. Zobacz, kogo zastąpił Robert Pattinson

fot. youtube.com/Warner Bros. Pictures

Nicholas Hoult już w przyszłym roku pojawi się jako Lex Luthor w nadchodzącym filmie Jamesa Gunna Superman. Ale nie jest to pierwsza rola, do której aktor się zgłosił. Hoult miał pojawić się na castingu do Batmana w reżyserii Matta Reevesa, ale tę możliwość sprzed nosa zabrał mu Robert Pattinson, który swoje przesłuchanie miał tydzień wcześniej. Nicholas przytoczył wspomnienia z tego okresu w podcaście Happy Sad Confused:

Pamiętam, że tydzień przed testami do Batmana jechałem samochodem i słuchałem, jak mówili w radiu, że Rob będzie nowym Batmanem. Pomyślałem: To jeszcze nie jest potwierdzone! Mam audycję w przyszły weekend. Dajcie mi szansę

Co Nicholas Hoult myśli o utracie roli na rzecz Roberta Pattinsona?

Hoult podzielił się na podcaście takżę swoimi przemyśleniami odnośnie utraty roli :

Ciężko to było sobie wyobrazić, ale świadomość działała na poziomie praktycznym: Wiem, że rywalizuję z Robem. A Rob jest fantastyczny w tym filmie. To była właściwa decyzja. Ale mimo wszystko byłem podekscytowany tą perspektywą.

Aktor jest zadowolony z tego że przy castingu do Supermana, James Gunn wziął pod uwagę jego wcześniejsze chęci do zagrania superbohatera w DC. Chociaż tym razem Hoult ponownie starał się o rolę tytułowej postaci, ale wraz z reżyserem doszli do wniosku, że znacznie lepiej sprawdzi się on jako antagonista filmu.