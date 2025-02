Poznaliśmy ukochaną nowego Robin Hooda! Oto obsada serialu

fot. Lionsgate

Reklama

Lionsgate i John Glenn przygotowują kolejną interpretację historii o legendarnym Robin Hoodzie. W głównego bohatera ma się wcielić względnie nieznany aktor Jack Patten. W obsadzie znalazł się również Sean Bean. Teraz za sprawą Deadline poznaliśmy kolejne nazwiska, które dołączyły do obsady.

Lauren McQueen (Here. Poza czasem) wcieli się w ukochaną Roba, Marian. W obsadzie znajdzie się również: Lydia Peckham (Królestwo Planety Małp), Steven Waddington (Pułapka), Marcus Fraser (Fundacja), Angus Castle-Doughty (Cień i kość) a także aktor i znany TikToker - Henry Rowley.

Zwiastun i data premiery polskiego serialu od HBO Original

Robin Hood - co wiadomo o serialu?

Za projekt odpowiada Lionsgate TV, a showrunnerem jest John Glenn, który znany jest jako twórca miniserialu Hatfields & McCoys: Wojna klanów. Ma to być romantyczna przygoda, w której kluczowym czynnikiem dla twórców jest historyczna autentyczność. Innymi słowy, chcą stworzyć wrażenie, jakby to był serial historyczny. Bardzo istotnym elementem ma być relacja Roba (tak mają do niego mówić w serialu) z Marian. Jonathan English (Żelazny rycerz) wyreżyseruje pilota i będzie producentem wszystkich 10 odcinków sezonu. Potencjalna data premiery nie jest znana.

Po inwazji Normanów na Anglię Rob (Jack Patten), syn saksońskiego leśniczego, oraz Marian, córka normańskiego lorda, zakochują się w sobie i zaczynają razem walczyć o sprawiedliwość i wolność. Gdy Rob staje się przywódcą bandy buntowników wyjętych spod prawa, Marian infiltruje dwór władcy. Pracują nad tym, by zniszczyć korupcję szlachty i przywrócić pokój na tych ziemiach.

Najlepsze filmy historyczne