Batman - oto opisy głównych postaci z serialowego spin-offu produkcji

fot. Egmont

HBO Max pracuje nad serialem, który będzie spin-offem czekającego na swoją premierę filmu Batman. Produkcja skupi się na policjantach pracujących w Gotham City. Portal Illuminerdi, zwykle dobrze poinformowany w sprawach dużych projektów komiksowych, zamieścił opisy dwojga głównych bohaterów serialu.

Pierwsza postać to główna bohaterka, która jest czarnoskórą kobietą w wieku 35-45 lat i byłym detektywem. W serialu zostaje ona nowym prokuratorem okręgowym w Gotham. Druga z postaci to biały mężczyzna w wieku 30-40 lat. Jest on detektywem, który pracuje z komisarzem Jamesem Gordonem. Sugeruje się, że może chodzić o Janice Porter i Marcusa Drivera, którzy zostali przedstawieni na stronach komiksu Gotham Central. Już zostało potwierdzone, że serial przynajmniej częściowo będzie inspirowany tą proceduralną serią, zatem te postacie wydają się bardzo prawdopodobne jako główni bohaterowie.

Źródło: Egmont

Data premiery produkcji nie jest znana.