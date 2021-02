Batman (1989) i Superman (1978) - DC zapowiada komiksy osadzone w uniwersach filmów!

DC

Od kilkunastu godzin ta wiadomość elektryzuje wszystkich fanów powieści graficznych: DC oficjalnie zapowiedziało powstanie serii komiksowych, które zostaną osadzone w tych samych uniwersach co filmy Batman (1989) i Superman (1978). Za pierwszą z nich będą odpowiadali scenarzysta Sam Hamm (współautor scenariusza do produkcji Tima Burtona) i rysownik Joe Quinones (już kilka lat temu przygotował on ilustracje do podobnego projektu), natomiast za drugą Robert Venditti i Wilfredo Torres.

Co ciekawe, obie historie trafią do czytelników najpierw w wersji cyfrowej. Pierwsze 6 rozdziałów opowieści zadebiutuje na platformie DC Universe Infinite 27 czerwca, a każdy z pozostałych 6 będzie ukazywał się co tydzień. Dopiero później na rynek zostanie wypuszczona wersja drukowana: początkowo w formie 6 osobnych zeszytów (poszczególne z nich złożone są z 2 rozdziałów cyfrowych), zaś w październiku i listopadzie ukażą się wydania zbiorcze, kolejno Batmana '89 i Supermana '78.

Tak prezentują się oficjalne opisy:

Kontynuacja szalonych przygód Mrocznego Rycerza z przełomowych, klasycznych filmów Tima Burtona ściąga scenarzystę Sama Hamma (Batman, Powrót Batmana) i rysownika Joe Quinonesa (Dial H for Hero) - obaj postarają się podjąć kilka wątków pozostawionych przez wyśmienitego reżysera. Będąca fundamentem tego świata gotycka mentalność, choć wciąż zakorzeniona w istocie realizmu, pomogła wielu fanom DC na całym globie zbudować pierwsze wyobrażenie o Mrocznym Rycerzu Gotham. W nowym komiksie Batman '89 Hamm i Quinones pomogą w przygotowaniu podłoża dla powrotu Seliny Kyle/Catwoman - zadebiutuje także nowy Robin! Co więcej, rysownik ma wizję Harveya Denta/Two-Face'a, która jest tak bliska magii tego filmu, jak mogą to zaoferować komiksy! W podobnym do tych planów duchu Rob Venditti (Hawkman) i Wilfredo Torres (Batman '66) połączą siły przy Supermanie '78, aby podzielić się historiami osadzonymi w świecie, który Richard Donner i Christopher Reeve stworzyli w filmie. W tej serii naoczni świadkowie są zdumieni i zachwyceni zdolnościami Supermana, a Lois Lane nie wie (jeszcze!), że Clark Kent jest Człowiekiem ze Stali. Czysty dreszcz emocji wywołany przez latającego, skaczącego i zatrzymującego kule herosa będzie odbijał się w tym środowisku, w którym Superman dopiero co został wprowadzony! Zainspirowani przez klasyczny, ponadczasowy styl opowiadania przez Donnera o superbohaterach, Venditti i Torres pokażą fanom, że człowiek naprawdę potrafi latać.

Joe Quinones zamieścił w sieci kilka szkiców koncepcyjnych postaci do Batmana '89. Widzimy na nich m.in. Bruce'a Wayne'a, komisarza Gordona, Alfreda i tajemniczych pomocników Jokera. Pokazane na ostatniej z tych grafik kobiety to najprawdopodobniej Delia Dennis i Deirdre Dennis, lepiej znane jako wnuczki Harley Quinn, Dee Dee. W galerii znajdziecie również prace Torresa, przygotowane z myślą o Supermanie '78 - zarówno te, które zostaną użyte, jak i grafiki zainspirowane produkcją Donnera.

Batman '89 - szkice koncepcyjne

W przeszłości DC wypuszczało już na rynek historie osadzone w uniwersach klasycznych seriali i filmów o swoich herosach; były to m.in. serie Wonder Woman '77 i Batman '66.