Batman - Paul Dano przeraża jako Riddler w nowym klipie promującym film

Edward Nashton, znany jako Riddler to główny czarny charakter filmu Batman. Wciela się w niego Paul Dano, który mocno zaangażował się w swoją rolę i wspominał w wywiadzie dla Entertainment Weekly, że sceny z jego udziałem były intensywne i bardzo emocjonalne.

Do sieci trafił nowy materiał promujący widowisko, na którym możemy zobaczyć rozwinięcie sceny ze zwiastuna. Riddler daje się na nim schwytać policji, a gra Paula Dano nawet w tym krótkim materiale potrafi wywołać gęsią skórkę. Zobaczcie:

Batman - o czym film?

Bruce Wayne sieje przerażenie w sercach kryminalistów już drugi rok, a to wprowadza go głęboko w cień Gotham. W świecie pełnym skorumpowanych osób z najwyższych sfer ma jedynie kilku zaufanych sojuszników jak Alfred Pennyworth (Andy Serkis) i James Gordon (Jeffrey Wright). Wayne zbudował wokół siebie wizerunek personifikacji zemsty. Gdy zabójca swoimi sadystycznymi machinacjami celuje w elitę Gotham pozostawiając tajemnicze tropy, to zmusza największego detektywa na świecie do przeprowadzenia śledztwa.

W obsadzie znaleźli się Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell, Jayme Lawson, Barry Keoghan, Alex Ferns, Rupert Penry-Jones i Con O'Neill.

Batman - plakat

Batman - premiera 4 marca w kinach.