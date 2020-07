Batman przebrał się za [SPOILER]. Totalny absurd - ten strój jest po prostu niedorzeczny

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W USA ukazują się obecnie komiksy wchodzące w skład DC Cybernetic Summer - historie te mają na celu połączyć świat superbohaterów z odwołaniami do nowych technologii. Są one utrzymane w lekkim tonie, a grupą docelową dla wydawnictwa stali się w tym przypadku najmłodsi czytelnicy. Sęk w tym, że w opowieści Catfish Crisis pojawił się Batman w absolutnie najbardziej niedorzecznym przebraniu w całej swojej historii - jego nowy strój jest już w sieci powszechnie komentowany.

Zeszyt rozpoczyna się od ukazania bitwy pomiędzy Cyborgiem i Supermanem a pałającym żądzą zemsty na Człowieku ze Stali Cyborg Supermanem. Nieoczekiwanie na polu walki na plaży pojawia się jednak bohater przedstawiający się jako... Super Cyborg Cyborg Superman. Twierdzi on, że pochodzi z alternatywnego świata, w którym po jednym z Kryzysów doszło do zespolenia herosów i złoczyńców w 3 postaci w ramach jednej osoby. Tajemniczy przybysz miałby więc być połączeniem Supermana, Cyborga i Cyborg Supermana, w którym dominująca osobowość należy do pierwszego z nich.

Istota ta najpierw nawołuje do zakończenia pojedynku, by później wspomóc członków Ligi Sprawiedliwości i ostatecznie pokonać Cyborg Supermana. Dopiero wtedy czytelnicy dowiadują się, że nowa postać nie jest żadnym przybyszem z alternatywnej rzeczywistości; to po prostu Batman, który stworzył zupełnie nowy strój oparty na wyglądzie Cyborga i Supermana, mający na celu odwrócić uwagę ich przeciwnika.

By było jeszcze niedorzeczniej: Mroczny Rycerz w przebraniu parodiował słowa i gesty swoich towarzyszy z Ligi, prawiąc choćby o potrzebie posiadania kręgosłupa moralnego czy odwołując się do relacji Victora Stone'a z ojcem.

DC Cybernetic Summer #1 - plansze