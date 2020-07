Marvel - Iron Man ma zupełnie nową zbroję. Takiej jeszcze nie widzieliście

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/cbr.com

Marvel przez długie lata prezentował nam całą serię zbroi, które zakłada na siebie komiksowy Iron Man. Teraz przyszła pora na kolejną, nie tylko potężną w swojej mocy sprawczej, ale i zupełnie zaskakującą jeśli chodzi o sposób wykonania. W dodatku nietypowe są same okoliczności, w których doszło do jej powstania.

W uniwersum Domu Pomysłów znakomita większość postaci uważała, że Tony Stark nie żyje. Sęk w tym, że jego świadomość została przeniesiona do wirtualnego środowiska kontrolowanego przez sztuczną inteligencję, Friday. Nawet sam heros wierzył, że jest jedynie kopią prawdziwej wersji samego siebie - dopiero niedawno odkrył on, że w rzeczywistości jest Starkiem. W tym samym czasie jego pomocnicy, z Jocastą, Rescue i Machine Manem na czele, zaczęli pracować nad stworzeniem ciała dla Tony'ego. To przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.

W zeszycie Iron Man 2020 #5 ujawniono z kolei, że bohater jeszcze pod wirtualną postacią zaprojektował dla siebie zupełnie nową, holograficzną zbroję. Adoptowany brat Tony'ego, złoczyńca Arno, zmierzył się z herosem w należącej do Starka stacji kosmicznej. Najpierw wypuścił on w kierunku przeciwnika kilka rakiet myśląc, że Iron Man nie ma na sobie żadnego kostiumu - pociski odbiły się jednak od holograficznego pancerza, który manifestował swoją obecność dopiero w trakcie uderzeń.

Amerykańskie portale popkulturowe sugerują, że nowy kostium może być najbardziej uniwersalnym z dotychczasowych - wygląda na to, że potrafi on dowolnie przystosować się do danych warunków i konkretnego problemu, z którym mierzy się bohater. Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie też szkice jeszcze innej, nowej zbroi, którą Tony ma założyć na siebie w nadchodzącej serii komiksowej):

Iron Man 2020 #5 - plansze