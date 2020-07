Pierwszy superzłoczyńca DC powrócił. Batman już stał się jego marionetką

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Zanim w uniwersum DC pojawili się Joker i Lex Luthor, pierwszym superzłoczyńcą była postać znana jako Ultra-Humanite. Na kartach komiksów debiutował on już w czerwcu 1939 roku w zeszycie Action Comics #13; początkowo przedstawiano go jako pozbawionego włosów, szalonego naukowca, który nieustannie tworzył swój misterny plan pokonania Supermana. Po śmierci antagonisty jego umysł przeniesiono do ciała potężnego goryla-albinosa, przez co z czasem stał się on wielkim zagrożeniem dla Ligi Sprawiedliwości i członków Justice Society of America.

Teraz Ultra-Humanite powrócił w historii Batman/Superman #10. Choć pierwotnie wydawało się, że poległ on w starciu z Człowiekiem ze Stali, koniec końców okazało się, iż potajemnie działa on w podziemiach Gotham City, w których zamienia porwane osoby w absolutnie posłuszne jego woli istoty, tworząc w ten sposób armię cybernetycznych dronów. Sęk w tym, że w tym celu wykorzystuje on m.in. technologię stworzoną przez WayneTech.

Mroczny Rycerz postanowił przeprowadzić śledztwo we własnej firmie, ostatecznie odkrywając, że część z pracowników również weszła w skład armii Ultra-Humanite'a. Batman nie byłby jednak sobą, gdyby nie zlokalizował kryjówki złoczyńcy i nie udał się tam w celu jego ostatecznego pokonania. Antagonista zdawał sobie sprawę z tego działania, by później przejąć kontrolę nad umysłem herosa - wszystko wskazuje na to, że Ultra-Humanite wszczepił mu także radioaktywny ładunek.

Batman/Superman #10 - plansze