Odwieczny wróg Batmana nie żyje. Zaskakuje również to, kto go zabił

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt Shadow War: Alpha #1, pierwsza odsłona nowego wydarzenia w świecie DC o tytule Shadow War, który ma spinać fabularną klamrą wiele wątków z serii Batman, Robin i Deathstroke Inc. Event rozpoczął się od naprawdę mocnego uderzenia: śmierć poniósł w nim bowiem odwieczny przeciwnik Mrocznego Rycerza, Ra's al Ghul. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, kto go zabił.

W ostatnim czasie zaszło sporo zmian w życiu al Ghula, który - nie mogąc już odbudować swojego zdrowia w Jamie Łazarza - zmagał się z tajemniczą chorobą, zupełnie wyniszczającą jego ciało. Zdając sobie sprawę z nieuchronności śmierci, Ra's przestał obwiniać ludzkość za niszczenie naszej planety i obiecał wyjawić naszej cywilizacji sekret nieśmiertelności. To także w tym celu niegdysiejszy złoczyńca zorganizował w Waszyngtonie konferencję prasową; sęk w tym, że w jej trakcie został zastrzelony przez Deathstroke'a - przynajmniej tak się wydawało.

Na miejscu byli już obecni Batman, Robin (Damian Wayne) i Talia al Ghul. Pierwszy z nich powalił oprawcę, jednak ten ostatni zdecydował się rzucić w kierunku ciała Ra'sa granat - Mroczny Rycerz musiał więc wybierać między ratowaniem swojego syna a al Ghula (teoretycznie nawet zabity w ten sposób antagonista mógł zostać przywrócony do życia). Całe zajście kończy się tym, że Batman decyduje się chronić Robina, a granat rozrywa zwłoki Ra'sa na strzępy.

Shadow War: Alpha #1 - plansze

Jeszcze większe zaskoczenie przychodzi jednak później. Gdy Slade Wilson aka Deathstroke ogląda w telewizji wiadomości pokazujące zabicie al Ghula, jest takim obrotem spraw zszokowany i sam siebie przekonuje o własnej niewinności, stwierdzając, że do śmierci Ra'sa doprowadził ktoś, kto się pod niego podszywał. Zagadka ta w chwili obecnej pozostaje nierozwiązana.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.