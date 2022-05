Riddler, Pingwin i inni wrogowie Batmana w wyjątkowym cyklu. Jest nawiązanie do Zabójczego żartu

DC

DC oficjalnie ogłosiło powstanie cyklu Batman - One Bad Day, który będzie de facto złożoną z 8 części miniserią one-shotów poświęconych największym wrogom Mrocznego Rycerza. I tak protagonistami kolejnych odsłon projektu zostaną: Riddler, Two-Face, Pingwin, Mr. Freeze, Catwoman, Bane, Clayface i Ra's al Ghul. Poszczególne pozycje mają wchodzić na amerykański rynek od sierpnia obecnego do marca 2023 roku - każdy z zeszytów będzie liczył sobie aż 64 strony.

Do pracy nad przedsięwzięciem DC zaprosiło szereg słynnych artystów; wśród nich znajdują się m.in. Tom King, Mitch Gerads, Mariko Tamaki, John Ridley, Gerry Duggan, Joshua Williamson, Tom Taylor i Ivan Reis. Dwaj pierwsi z nich przygotowują otwierający cały cykl tom skupiony na Riddlerze, w którym Edward Nygma ma zabijać przypadkowe osoby i czynić swoje modus operandi jeszcze brutalniejszym. Wiemy już także, że zeszyt poświęcony Two-Face'owi będzie utrzymany w konwencji "tragicznego noir", z kolei w tym z Pingwinem w roli głównej pojawi się zupełnie nowy antagonista, Umbrella Man.

Oto okładki poszczególnych komiksów:

Batman - One Bad Day (okładki)

Warto zauważyć, że nazwa cyklu, One Bad Day, jest nawiązaniem do kwestii wypowiedzianej przez Jokera w legendarnym komiksie Batman: Zabójczy żart. Odwołanie to może również tłumaczyć, dlaczego Książę Zbrodni nie pojawi się w miniserii - przynajmniej nie jako postać pierwszoplanowa.