Spider-Man przejmuje okładki komiksów Marvela z okazji 60. urodzin

Marvel

Marvel z okazji 60. urodzin Spider-Mana, zaplanował wyjątkowy one-shot, który celebrować będzie wszystko to, za co kochamy tego bohatera. Poza wznowieniem serii The Amazing Spider-Man, Marvel stworzy też specjalny numer zatytułowany Amazing Fantasy #1000, którego nazwa nawiązuje do Amazing Fantasy #15, w którym Spider-Man po raz pierwszy zadebiutował 60. lat temu.

Z okazji okrągłych urodzin Spider-Mana, Marvel wypuścił specjalne okładki z bohaterem przy okazji wychodzących tytułó z innymi herosami uniwersum komiksowego. Mamy między innymi okładki Ozgura Yildirima do Moon Knighta #14 (w sprzedaży od 3 sierpnia w USA) lub Marka Bagleya do Avengers #59 (w sprzedaży od 10 sierpnia w USA). Zobaczcie:

Spider-Man - okładka komiksu

Zaplanowany one-shot ukaże się w sierpniu i ma być gigantycznych rozmiarów. Zostanie stworzony przez znakomitych scenarzystów i rysowników, którzy są uznani w branży. Z tej okazji powróci do uniwersum Marvela Neil Gaiman, ale też przy projekcie obecni są Armando Ianucci, Dan Slott i rysownik Jim Cheung, Anthony Falcone i rysownik Michael Cho, Ho Che Anderson oraz Rainbow Rowell, Jonathan Hickman i wielu innych.