Batman vs Riddler - spot ma dużo nowych scen. Klimat wylewa się z ekranu

fot. materiały prasowe

Do sieci trafiły nowe materiały promujące Batmana. Mamy serię nowych plakatów, które trafiły do sieci z uwagi na start sprzedaży biletów w Stanach Zjednoczonych. Najciekawiej jednak wygląda spot, który ma sporo nowych scen. Nie czuć w nich dużo spoilerów, ale i tak miejcie na uwadzę, że może on zdradzić więcej, niż byście chcieli. Zwłaszcza, że wyraźnie można dostrzec sugestie bliskiej relacji Bruce'a Wayne'a z Riddlerem.

Batman - spot

Batman - galeria

Batman

https://twitter.com/DenofGeekUS/status/1491457068993495041

Batman - jakie otwarcie w kinach?

Informowaliśmy na początku lutego 2022 roku, że według Box Office Pro nowe przygody Mrocznego Rycerza zbiorą na otwarciu w USA kwotę od 135 do 185 mln dolarów. Z tym jednak nie zgadzają się analitycy box office z Forbesa. Według ich analiz film zbierze zaledwie 80 mln dolarów podczas weekendu otwarcia. Dodają też, że Batman nie będzie tak wielkim komercyjnym hitem, jak Warner Bros. by chciało. Nie do końca wiadomo, skąd tak duży rozstrzał w szacunkach. Przedsprzedaż biletów dopiero ruszyła, więc pewniejsze dane będą w ciągu tygodnia.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.