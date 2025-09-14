Batman Pattinsona w DCU? Trop na planie Clayface'a i odpowiedź Gunna
Fani wciąż rozważają, czy Batman w wykonaniu Roberta Pattinsona powinien znaleźć się w tym samym uniwersum co Superman Davida Corensweta. Szukają tropów, wierząc w tajne plany Jamesa Gunna i Petera Safrana. Wywnioskowali, że na planie Clayface’a kryje się wskazówka.
Kilkakrotnie oficjalnie mówiono, że Clayface jest osadzony w uniwersum DCU, czyli tym, w którym są Superman i 2. sezon serialu Peacemaker. Pomimo tego fani doszukują się na materiałach z planu zapowiedzi, że Batman w wykonaniu Roberta Pattinsona będzie z tym powiązany. James Gunn wcześniej mówił, że nie mają zamiaru łączyć tego Batmana z uniwersum, ale fani nie dają za wygraną. Na planie Clayface’a dostrzegli symbol nietoperza z Batmana z 2022 roku i wysnuli wniosek.
Batman w DCU?
Niektórzy starają się wkraść na plan Clayface’a, by móc zrobić zdjęcie lub zauważyć coś ważnego. Najnowsze doniesienia dotyczyły miejsca tylko dla ekipy filmowej. Dostrzeżono naklejkę z symbolem Batmana Roberta Pattinsona na koszu na śmieci. Niektórzy fani uznali to za powiązanie tej postaci z DCU. Na Threads zapytano o to Jamesa Gunna, który - oczywiście - to dementuje.
Innymi słowy, równie dobrze ktoś może zwyczajnie wkręcać ludzi i nakleił to losowo, bo wszyscy szukają ukrytego znaczenia w najdziwniejszych miejscach.
Clayface – premiera filmu DCU w 2026 roku w kinach.
