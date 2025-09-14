Przeczytaj w weekend
Batman Pattinsona w DCU? Trop na planie Clayface'a i odpowiedź Gunna

Fani wciąż rozważają, czy Batman w wykonaniu Roberta Pattinsona powinien znaleźć się w tym samym uniwersum co Superman Davida Corensweta. Szukają tropów, wierząc w tajne plany Jamesa Gunna i Petera Safrana. Wywnioskowali, że na planie Clayface’a kryje się wskazówka.
Adam Siennica
Adam Siennica
DCU 
clayface
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
4. Batman (2022) - 134 mln dolarów fot. Warner Bros. Pictures
Kilkakrotnie oficjalnie mówiono, że Clayface jest osadzony w uniwersum DCU, czyli tym, w którym są Superman i 2. sezon serialu Peacemaker. Pomimo tego fani doszukują się na materiałach z planu zapowiedzi, że Batman w wykonaniu Roberta Pattinsona będzie z tym powiązany. James Gunn wcześniej mówił, że nie mają zamiaru łączyć tego Batmana z uniwersum, ale fani nie dają za wygraną. Na planie Clayface’a dostrzegli symbol nietoperza z Batmana z 2022 roku i wysnuli wniosek.

Batman w DCU?

Niektórzy starają się wkraść na plan Clayface’a, by móc zrobić zdjęcie lub zauważyć coś ważnego. Najnowsze doniesienia dotyczyły miejsca tylko dla ekipy filmowej. Dostrzeżono naklejkę z symbolem Batmana Roberta Pattinsona na koszu na śmieci. Niektórzy fani uznali to za powiązanie tej postaci z DCU. Na Threads zapytano o to Jamesa Gunna, który - oczywiście - to dementuje.

- Chociaż kosz na śmieci jest z planu, trudno byłoby mi uwierzyć, że symbol nietoperza został tam nalepiony umyślnie przez ekipę filmową. Jeśli nawet, taka informacja nie przeszła przez moje biurko (nie mam czasu akceptować każdego detalu wyglądu scenografii na planie).

Innymi słowy, równie dobrze ktoś może zwyczajnie wkręcać ludzi i nakleił to losowo, bo wszyscy szukają ukrytego znaczenia w najdziwniejszych miejscach.

Clayface – premiera filmu DCU w 2026 roku w kinach.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
DCU 
clayface
Powiązane filmy
2026
Clayface Przygodowy

