Batman z Robertem Pattinsonem z dużą liczbą skarg. BBFC podsumowuje 2022 rok

British Board of Film Classification (BBFC) to organizacja, która nakłada ograniczenia wiekowe i odpowiada za cenzurę w filmach oraz grach komputerowych. Według raportu podsumowującego 2022 rok, najwięcej skarg (1573) otrzymał film The Lady Of Heaven, opowiadający o córce proroka Mahometa. W nich wskazywano historyczną niedokładność oraz to, że produkcja ma charakter bluźnierczy. Film wywołał tak dużo kontrowersji, że brytyjska sieć kin Cineworld musiała wycofać go z części kin po licznych agresywnych protestach i atakach na menadżerów. BBFC wyjaśniło, że "twórcy filmów mogą swobodnie eksplorować historyczne lub kontrowersyjne tematy i wydarzenia w swoich filmach". Według obliczeń serwisu Deadline The Lady Of Heaven jest tytułem, który otrzymał najwięcej skarg w ostatnich 15-stu latach.

Na 84 skargi związane ze złym sklasyfikowaniem filmu, aż 22 dotyczyło Batmana, który BBFC oznaczyło jako produkcję nieodpowiednią dla osób poniżej 15 roku życia. Większość z nich została złożona przed premierą obrazu lub przez dzieci, które nie ukończyły 15-stu lat. Pisano, że zbyt restrykcyjnie sklasyfikowano ten film, co uniemożliwiało obejrzenie go młodszym widzom, które chciały go zobaczyć w kinie. BBFC wydało komentarz w tej sprawie:

Batman przedstawia ponurą wizję Gotham City, w której Batman łączy siły z detektywem, aby rozwiązać serię morderstw. Zabójca wykorzystuje sadystyczne urządzenia w celu terroryzowania swoich ofiar przed śmiercią. Ton jest konsekwentnie mroczny, a film przedstawia świat w sposób mniej fantastyczny niż poprzednie wersje postaci Batmana ukazane na dużym ekranie.

Dla porównania Mroczny Rycerz z 2008 roku otrzymał 364 skargi, w których wskazywano, że film jest zbyt mroczny i zbyt brutalny dla dzieci. W 2022 roku oprócz Batmana i The Lady Of Heaven skargi otrzymały też m.in. The Kashmir Files (19), Doktor Strange w multiwersum obłędu (9) ze względu na elementy horroru nieodpowiednie dla dzieci poniżej 12 lat oraz Minionki: Wejście Gru (6) ze względu na zbyt mocne sceny przemocy, których dzieci nie powinny oglądać.

Ponadto w raporcie stwierdzono, że liczba zgłoszeń powróciła niemal do poziomu sprzed wybuchu pandemii. Do kin weszło 1057 filmów fabularnych, czyli więcej niż w ostatnich latach - w 2021 roku zanotowano tylko 659 premier, a w 2020 roku - 619. W 2019 roku sklasyfikowano 1103 filmów.

