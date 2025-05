Zwiastun nowego body horroru. Szykuje się hit na miarę Substancji?

Fot. Neon

Głównymi bohaterami horroru są Tim i Millie, którzy są w związku. Para postanowiła przeprowadzić się na wieś, porzucając swoje dotychczasowe życie. Szybko jednak okazuje się, że to mógł być największy błąd ich życia, gdy zaczyna dziać się z ich ciałami coś dziwnego. W zwiastunie widzimy na przykład, jak usta kochanków w pewnym momencie kleją się do siebie jak dwa kawałki plasteliny, podobnie jak ich rzęsy i powieki. Na końcu trailera zdesperowana Millie sięga po sprzęt, który wygląda jak wiertarka, by spróbować ich rozłączyć.

Together to reżyserski debiut Michaela Shanksa, który również napisał scenariusz do filmu. Główne rolę grają Alison Brie i Dave Franco, którzy są również parą poza ekranem.

Together: zwiastun nowego horroru

Together: kiedy premiera filmu?

Oficjalna premiera Together jest zaplanowana na 30 lipca. Produkcja była już jednak wcześniej wyświetlana na festiwalu filmowym Sundance i część krytyków miała okazję obejrzeć tytuł. Warto dodać, że są zachwyceni. W chwili pisania tego artykułu horror Michaela Shanksa ma 100% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes. Oceny zostawili między innymi Owen Gleiberman z Variety, Meagan Navarro z Bloody Disgusting, Chase Hutchinson z TheWrap i David Rooney z The Hollywood Reporter, czyli krytycy z dużych i ważnych portali popkulturowych.

