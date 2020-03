Batman: Rok zerowy - ta figurka kosztuje majątek. Wygląda jednak obłędnie

Na naszej stronie pokazywaliśmy Wam już wiele figurek kolekcjonerskich, jednak ta oparta na komiksie Batman: Rok zerowy może być najlepszą z dotychczasowych. Przypomnijmy, że w 2013 i 2014 roku na amerykańskim rynku powieści graficznych ukazywała się wydana później także w naszym kraju seria, której twórcami byli Scott Snyder, James Tynion IV i Greg Capullo. Opowieść ta reinterpretowała genezę Mrocznego Rycerza z cyklu New 52, przedstawiając młodego herosa jeszcze zanim w jego świecie pojawili się Joker, Robin, Bat-jaskinia czy Batmobil.

Firmy Sideshow Collectibles i Prime 1 Studio systematycznie wypuszczają do sieci zdjęcia figurki, która ma trafić do sprzedaży pod koniec obecnego lub na początku przyszłego roku. Jej cena zwala z nóg - kształtuje się ona bowiem na poziomie 1549 dolarów (lub 1599 dolarów w wersji ze specjalną pozą Batmana), choć zamawiający przedmiot w przedsprzedaży będą mogli go zakupić także w systemie ratalnym (200 USD miesięcznie). Figurka została wykonana w skali 1/3; mierzy więc ok. 65 cm wysokości i waży blisko 30 kg (waga z wymiennymi częściami dochodzi do ponad 41 kg).

Batman: Rok zerowy - zdjęcia figurki