Batman - ile seriali obok filmu? Matt Reeves o spin-offach i ich bohaterach

fot. materiały prasowe

Matt Reeves, reżyser i współscenarzysta Batmana w jednym z wywiadów promocyjnych potwierdził, że trwają prace nad dwoma serialami, które są spin-offem filmu.

Pierwszy był ogłoszony podczas jednego DC FanDome. Wówczas wiedzieliśmy, że jest to prequel o korupcji w policji Gotham. W nowym wywiadzie Matt Reeves wyjawił, że ten projekt ma być też wiązany z Arkham, w którym w świecie Batmana zawsze są przetrzymywani najgroźniejsi złoczyńcy. W szczegóły nie wszedł.

Batman - Pingwin ma serial

Drugim serialem natomiast jest historia Pingwina granego przez Colina Farrella. Według słów reżysera ten projekt jest najbliższy realizacji. A co ciekawe, pierwotnie zaprezentował on go w formie planu na Batmana 2, ale decydenci Warner Bros. stwierdzili, że lepiej zrobić z tego serial poświęcony tej postaci. Gra Farrella jest jedną z bardziej chwalonych w recenzjach kinowej superprodukcji.

Reeves przyznaje, że rozmawiają i myślą o Batmanie 2, ale na razie chce, by widzowie poznali ten świat i go polubili. Premiera 4 marca w kinach.

