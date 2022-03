Sonic 2 - nowe materiały promocyjne filmu nawiązują do Batmana

materiały prasowe

Widowisko Batman wchodzi już 4 marca do kin. Natomiast Sonic. Szybki jak błyskawica 2, czyli sequel popularnego filmu z 2020 roku zadebiutuje w kwietniu. Kampania promocyjna produkcji trwa, wobec tego postanowiono nawiązać w nowych materiałach do projektu o Mrocznym Rycerzu. Pojawiło się nowe wideo oraz plakat zapowiadające film. Grafika przedstawia nowego bohatera zwanego Blue Justice i znajduje się na niej symbol bohatera działający w taki sam sposób jak batsygnał. W wideo również nawiązuje się do herosa. Materiały możecie sprawdzić poniżej.

W produkcji tytułowy niebieski jeż łączy siły z lisem Talesem, aby powstrzymać Dr Robotnika przed znalezieniem Szmaragdu Chaosu.

Sonic 2 - wideo

Sonic 2 - plakat

Sonic 2. Szybki jak błyskawica

W obsadzie sequela znaleźli się James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Idris Elba, Adam Pally, Shemar Moore i Jim Carrey. Jeff Fowler, twórca pierwszej części, powraca za kamerą, a Pat Casey, Josh Miller i John Whittington piszą scenariusz produkcji.

Sonic. Szybki jak błyskawica 2 - premiera filmu w Polsce 22 kwietnia 2022 roku.

