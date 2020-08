Batman: Soul of the Dragon - bohaterowie animacji na pierwszym zdjęciu. Ujawniono obsadę dubbingu

Źródło: Warner Bros./DC

Batman: Soul of the Dragon to nowa animacja DC i Warner Bros z Mrocznym Rycerzem i sztukami walk w tle. W sieci zadebiutowało pierwsze zdjęcie z produkcji, które ukazuje czworo głównych bohaterów filmu. Możecie je obejrzeć poniżej.

Ponadto ujawniono obsadę dubbingu produkcji. Znajdują się w niej David Giuntoli jako Bruce Wayne / Batman, Mark Dacascos jako Richard Dragon, Kelly Hu jako Lady Shiva, Michael Jai White jako Ben Turner /Bronze Tiger, James Hong jako O-Sensei i Josh Keaton jako Jeffrey Burr.

Warner Bros/DC

Akcja animacji została osadzona w latach 70. W produkcji Mroczny Rycerz, Lady Shiva, Bronze Tiger oraz Richard Dragon posiadają tego samego mistrza, który uczył ich sztuk walki i dyscypliny. Człowiek ten ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Po odkryciu przeklętej relikwii, która może mieć coś wspólnego ze śmiercią mistrza wspomniani bohaterowie muszą walczyć o odzyskanie przedmiotu, zanim wpadnie on w niepowołane ręce.