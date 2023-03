Batman - spin-off HBO Max z kategorią R? Nowe wideo z planu Pingwina to sugeruje

Fot. Materiały prasowe

Wygląda na to, że spin-off Batmana może dostać kategorię R. Choć nie pojawiły się żadne oficjalne informacje w tej sprawie, to nowe wideo z planu Pingwina sugeruje, że serial może być przeznaczony dla starszych widzów. Zobaczcie szczegóły poniżej.

Przypominamy, że Pingwin to serial HBO Max w uniwersum Batmana Matta Reevesa. Produkcja pokaże losy tytułowego bohatera, który podejmie walkę o władzę w przestępczym świecie Gotham. W główną rolę ponownie wcieli się Colin Farrell.

Batman - spin-off HBO Max z kategorią R?

Na materiale wideo, który dołączyliśmy poniżej, Oz Cobblepot przeklina, przemierzając ulice Gotham:

Żaden z tych s****ysynów nie miał jaj, by zrobić to, co ja.

https://twitter.com/thebatfilm/status/1633828735265697792

Użycie przekleństwa sugeruje, że kategoria wiekowa Pingwina będzie wyższa, ponieważ takie słowa rzadko są używane w TV-14. A jest małe prawdopodobieństwo, że to jedyny wulgaryzm, jaki pojawi się w serialu. Na ten moment nie znamy jednak oficjalnej kategorii wiekowej.

Warto pamiętać, że sam Batman, mimo dojrzałej tematyki i mrocznego klimatu, nie miał kategorii R. Wiele się jednak zmieniło od premiery, a James Gunn pracuje nad filmem Brave and the Bold z Mrocznym Rycerzem. Jest szansa na to, że ta produkcja będzie PG-13, stworzona pod szerszą publikę, dzięki czemu Batman 2 mógłby być skierowany tylko do dojrzałych widzów.

